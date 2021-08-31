「想賺錢想瘋了？」他為護樹痛罵景觀公司　對公益有貢獻不起訴



▲愛樹團體發文控「左營果貿社區公園砍大樹當椅子，半夜兩點盜伐桃花心木？」 。（圖／翻攝森林城市-高雄愛樹人）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄左營果貿社區有多棵樹木遭「斷頭」，引起護樹團體撻伐，愛樹人士在臉書社團「森林城市－高雄護樹人」貼文控包商砍樹拿去賣，痛罵「想賺錢想瘋了」等語。該景觀公司不滿告社團管理員、森林城市協會莊姓理事長妨害名譽。高雄地檢署認為莊男不查證就發文，藉此塑造正義使者形象，但考量他有樹木專業，加上平時對公益事項多有貢獻，最後不起訴處分。

檢方指出，去年12月4日，某景觀公司承攬高雄左營果貿社區的綠地修樹工程，過程中發現有病蟲害的問題，徵得社區管委會同意後，將樹木鋸斷，不過這讓長期關心樹木照護的「森林城市協會」莊姓理事長在臉書社團「森林城市－高雄護樹人」PO文指控：「某社區管委會把大樹斷頭，修剪廠商是某景觀公司，違反高雄規範超黑心，把樹斷頭整車載走，推斷可能亂砍木頭去盜賣，當地居民說晚上兩點還有人派出來偷砍桃花心木，桃花心木市價每噸2200元，難道想賺錢想瘋了？不管是趁黑夜盜伐還是趁修剪時被處理掉，我們徵求社區住戶站出來，去警局提告毀損、竊盜報案」。

景觀公司認為被污衊，於是向莊提告，雄檢偵查時，莊坦承發文，並表示確實有桃花心木遭整顆砍掉，並認為砍樹方式不合理，且是有當地居民通報，也有問里長和管委會查證，且砍完的桃花心木也不曉得去哪裡。

但檢察官發現，鋸樹是有經過管委會同意，且莊說的該名當地居民並不是果貿社區住戶，是該社團的志工，且現今智慧手機普及，如果景觀公司真的盜賣林木的行為，志工親眼目睹卻沒有拿手機錄下盜賣行為，令人懷疑真實性。

檢方認為，包商是接受社區委託，僅屬一般私人契約，非高雄市政府公物，因此不受高雄市景觀樹木修剪作業規範；而莊男身為「森林城市－高雄護樹人」社團管理員，卻沒有合理查證，恣意推斷、捏造、想像說「想錢想瘋了」等不實言論，難以認同他是出於善意，且他身為社團負責人應該查證，以負面言論損毀他人名譽，藉此塑造公義使者形象，明顯濫用網路資源和社會公器。

不過，檢方最後考量莊無刑事前科，該組織社團關注市容、景觀、環保等公共事務，又有樹木養護專業，曾參與相關專家學者諮詢會議，平時對公益事項多有貢獻，相信經過此教訓，當知警惕無再犯疑慮，因此不起訴處分。