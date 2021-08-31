騎士闖紅燈遭撞不治！駕駛是通緝犯　竟要同車女頂包自己逃

▲高雄林園死亡車禍，機車騎士闖紅燈撞上自小客車。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市林園區本月中發生一起死亡車禍，一名43歲男機車騎士闖紅燈直行，對撞一輛27歲李姓男子駕駛的自小客車，騎車送醫後急救不治。但該名自小客車李姓駕駛因有通緝犯身分，要求同車女子向警方自首是她開的，緊急離開現場。警方表示，該名男子現場肇事逃逸，目前已掌握身分，積極偵處中。

林園分局19日0時23分，接獲報案稱在高雄市林園區林園南路與沿海路口有車禍發生，立即指派員警到場處理。到場後調查得知，江姓男子（67年次）騎乘普重機車沿林園南路南往北直行，另一83年次的李姓男子則駕駛自小客，沿沿海路二段東往西直行。至肇事地點發現，摩托車騎士闖紅燈，車頭撞擊自小客車駕駛座車門而肇事，該名騎士經送醫急救不治。

▲▼高雄林園死亡車禍，自小客車駕駛為通緝犯，警方已掌握身份。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，警方到場時，自小客車同車女子第一時間自稱是她開的，後來追查才又改口，真正駕駛車輛的人為李姓男子。警方表示，該男子為詐欺通緝犯，擔心身分會被警察發現，所以要求同車友人承認開車，自己則是聲稱要去籌錢先離開。

警方表示，詳細肇事原因還有待鑑定，針對自小客駕駛因案通緝，現場肇事逃逸，目前已掌握身份，積極偵處中。