神鬼2女吸金9千萬！誆投資牛樟芝2年賺25％　200軍人挨詐慘了



▲橋頭地檢署偵辦牛樟芝吸金案，將負責人及總經理聲押獲准。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市一家生技開發公司，以「牛樟芝經銷加盟」名義，只要投資2年期滿就能拿回本金和25%獲利，為了吸引投資者，還用聚餐、旅遊建立信任，涉嫌詐騙200多人，吸金9千餘萬元，橋頭地檢署發動搜索，將負責人陸姓女子、總經理林姓女子聲押獲准。

經調查發現，55歲的陸姓女子等人疑似從101年1月間起，向投資人誆稱該公司銷售的牛樟芝產品具有治療癌症功效，銷往大陸地區一定能賺取利潤，再利用「牛樟芝經銷加盟」名義，向投資人佯稱，只要投資每單位10萬800元的加盟金，2年期滿就可領回本金與25%獲利，更為求讓投資客更信任，常以聚餐、出遊、玩桌遊等方式培養感情，初估以此方式詐騙將近200人次投入資金，總計吸收資金達9千多萬，投資客中還有不少是軍人身分

專案小組全於19日搜索該公司等地點，查扣相關帳戶交易資料，並通知該公司陸姓負責人以及44歲林姓總經理、42歲鄭姓業務經理等人到案說明。

經檢察官偵訊後，認為陸女及林女涉犯銀行法第125條第1項非銀行收受存款罪、刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪等罪嫌重大，且有串證及反覆實施詐騙之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；而鄭女則無聲押必要，由檢察官諭知以15萬元交保。

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