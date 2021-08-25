BNT疫苗將來台！　陳時中：防疫優先，接受標籤有中文「復必泰」

記者嚴云岑／台北報導

鴻海創辦人郭台銘22日返台，傳已將百萬劑BNT疫苗採購回國，現更傳出會提早到8月底前到貨。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，尚未掌握到貨進度，疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，但由於防疫是唯一考量，還是會讓其來台，進來還要經過食藥署封緘檢驗，達到要求才能開放使用。

資深媒體人黃暐瀚24日於政論節目《關鍵時刻》中提到，總統蔡英文日前施打高端疫苗時透露一項訊息「8月底有疫苗要來」，疫苗數量非常大，應該是國外疫苗，可能是AZ、莫德納或BNT。

黃暐瀚表示，如果現在大家打完高端有疑慮或害怕，「接下來8月底，有大量國際疫苗來了，數字非常大，比你想的還要大」，滿足6萬教師、6萬軍人、7千位郵政人員。主持人劉寶傑問「會有上百萬嗎？」他說，講得很接近，就等指揮中心公布。

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鴻海、台積電、慈濟7月與德國BNT在大中華的代理商、上海復星集團簽約，共計有1500萬劑BNT疫苗。據了解，上海復星的「復必泰」標籤將不會出現在疫苗劑瓶上，極可能是鴻海集團創辦人郭台銘在捷克打的「Comirnaty」（復必泰英文）。而由德國原廠進入台灣的BNT另製標籤的費用，也涵蓋在此次採購的總額裡面。

對於種種傳聞，永齡基金會執行長劉宥彤回應指出，郭台銘先生已向大家表示過此次歐洲行已完成階段性目標，相關資訊都有告知政府相關單位。