快訊／第七輪AZ疫苗加開23歲～28歲！9／3開放預約





▲疫苗平台預約。（圖／翻攝自「COVID-19 公費疫苗預約登記」平台）

記者洪巧藍／台北報導

第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今日12時截止，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。為利疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲增開AZ疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）

指揮中心提醒，前次(8月29日10時至8月31日12時止)已宣布之符合預約資格對象，包含7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象[即1992年12月31日(含)以前出生]及滿18歲以上[即2003年9月3日(含)前出生]第九類對象，依原預約期程，已於8月31日中午12時停止預約及修改。

另針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，疫苗接種開放對象，會視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估規劃，儘速讓所有國民接種疫苗，獲得保護力。