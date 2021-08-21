打高端有面癱風險？7大QA解答「常見副作用、哪些人不能接種」

▲高端疫苗將在下週一（23日）開放接種。（圖／食藥署提供）

生活中心／整理報導

高端疫苗預約已在20日中午結單，預計將在23日開打，目前已開放20歲以上於疫苗平台登記有意願接種高端者，將近60萬人完成預約，其中包括總統蔡英文。對於高端疫苗的疑慮外界議論紛紛，先前傳出有受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，初步掌握個案已恢復。究竟會產生哪些副作用？又有哪些人不能打？《ETtoday新聞雲》整理出7大常見QA，一一為你解答。

Q1、如何預約高端疫苗、誰可以預約？

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高端疫苗預約已於20日中午結單，指揮中心統計有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量，加上目前還有疫苗正在檢驗封緘，因此研擬29日之前會再次開放預約，並預計於23日（週一）開打。民眾於開放預約後，會陸續收到提醒簡訊，若未收到簡訊，凡20歲以上且在8/13之前於疫苗平台登記有意願接種高端者，皆可至「COVID-19公費疫苗預約平台」進行預約。

▲8/18高端新增可預約接種對象。（圖／指揮中心提供）

Q2、有哪些人不建議接種？

根據疾管署於《高端新冠肺炎疫苗接種須知》中建議，4族群應先避免接種

＊先前接種本項疫苗劑次曾發生嚴重過敏反應者，應避免接種。

＊發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

＊免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。

＊患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

高端試驗主持人之一、北醫附醫臨床試驗中心主任劉明哲受訪表示，民眾在接受疫苗接種前評估時可與醫師說明過去疫苗接種過敏情況，由醫師來評估。

Q3、孕婦可以接種嗎？

目前缺乏孕婦接種新冠疫苗之臨床試驗及安全性資料，而臨床觀察性研究顯示孕婦感染SARS-CoV-2可能較一般人容易併發重症。孕婦若為COVID－19之高職業暴露風險者或具慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

劉明哲表示，若本身有中重度疾病或慢性疾病，建議接種疫苗前都應清楚和醫師告知自身狀況；而高端臨床試驗收案並未有孕婦，雖然有部分個案接受試驗之後懷孕，但相關證據仍不足。

Q4、哺乳中婦女可接種嗎？

若哺乳中的婦女為建議接種之風險對象（如醫事人員），應完成接種。目前對哺乳中的婦女接種新冠疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒之影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險。接種新冠疫苗後，仍可持續哺乳。





▲目前高端疫苗不得與其他疫苗混打。（示意圖／記者李毓康攝）

Q5、可以和其他新冠疫苗廠牌混打嗎？

不可以，高端疫苗目前依據疫苗仿單適用接種年齡為20歲以上，接種劑量為0.5mL；接種劑次為2劑，間隔28天。若不慎使用了兩劑不同新冠疫苗產品時，不建議再接種任何一種產品。

Q6、可以和其他疫苗同時接種嗎？

不可以，新冠疫苗與其他疫苗的接種間隔，建議間隔至少14天。

Q7、高端疫苗接種後的副作用？

接種後可能發生反應大多是出現接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，勿揉抓接種部位。

常見的不良反應：痠痛全身無力、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹硬結、噁心嘔吐、發燒等，症狀通常呈現輕度或中等強度，大部分會於接種後7天緩解或消失。

不常見不良反應（發生率介於千分之一至百分之一）：接種部位搔癢、寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸等。

罕見不良反應（發生率小於千分之一）：顏面神經麻痺、眼壓過高。

安全追蹤期間有一位高端疫苗受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，受試者是在接種第2劑後13天發生不良反應，初步掌握個案已完全恢復。

若出現接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，作為診斷參考。