謝志偉稱BNT接力賽「蔡政府是前三棒」！羅智強：要這麼無恥？

▲鴻海創辦人郭台銘協助台灣交涉德國BNT疫苗。（圖／記者楊詩益攝）

記者閔文昱／綜合報導

駐德代表謝志偉近日形容，買BNT是接力比賽，蔡政府是前三棒，鴻海集團創辦人郭台銘則是第四棒，只有沒腦的人會說「功勞都是第四棒的」。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，買BNT這場接力賽本來都該是政府派出來的，結果郭台銘全部接下來自己跑，如今謝志偉竟還有臉皮說，前3棒都是民進黨政府跑的，「一定得這麼無恥嗎？」

羅智強31日在臉書發文表示，謝志偉形容買BNT是接力比賽其實說對了，不過從第一棒到第四棒，本來都該是政府派出來的，但民進黨從頭到尾就一直罵BNT 是一場爛比賽，「黑BNT是中國疫苗、中國代工、快到期的爛疫苗，不值得派人參賽，任何人想要為台灣人民參賽，還得被這個無恥黨扣中共同路人的帽子。」

▲謝志偉臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉）

羅智強認為，民進黨在這個接力比賽中，不但不跑，還不斷地擋人家跑，「徐旭東、工商協進會、各地方政府，多少單位想買國際認證的疫苗民進黨全都擋。」最後因郭台銘實在看不下去，才頂著個大紅帽、逆政府，把第一棒第二棒第三棒第四棒，全部接下來自己跑。

羅智強接著說，民進黨見郭台銘獲得了台灣人民滿堂彩，已經擋不了了，然後謝志偉竟然就把臉一變，厚著臉皮跳出來說，「123棒都是民進黨政府跑的」，讓他不禁痛批，「難道在民進黨當高官一定得這麼無恥嗎？」

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