時速138.6公里！他加速衝路口害夫婦慘死　上訴二審判更重

▲余姓男子去年3月清晨5時許，以時速高達138.6公里的速度，撞上郭姓夫婦的轎車，造成2人送醫後仍重傷不治。（圖／示意圖，與本案無關／取自pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

余姓男子去年3月清晨5時許，駕駛小型車行經路口未減速，反而以時速138.6公里的速度高速衝過，因而撞上郭姓夫婦所乘坐的車輛，造成郭姓夫婦緊急送醫後，仍傷重不治。一審，余男被依過失致死罪，判有期徒刑1年，余男不服，再提上訴；二審，高雄高分院審理後，撤銷原判決並加重刑度，判有期徒刑1年8月。

去年3月31日凌晨5時許，余姓男子駕駛小客車自屏東新園鄉興安路由南往北行駛，在閃黃燈號誌的交叉路口時，余男卻未注意車前狀況與速限，反而還加速通過，因而撞上郭姓夫婦所駕駛的小客車。強大的撞擊力道讓郭姓夫婦的轎車先碰撞路邊護欄後，再彈起側翻，郭姓夫婦傷勢不輕，緊急送醫後仍不幸宣告不治；余男自己也因撞擊力道過大，當場昏迷。事後余男的時速，更被測達高達時速138.6公里。

一審，法官認為余男因行車過失，造成郭姓夫婦傷重不治，對其家人造成難以彌補之創傷，殊有不該，惟念其犯後坦承犯行，然余男迄今都未與郭家達成和解，依過失致死罪，判其有期徒刑1年。余男不服，再提上訴。

二審，高雄高分院指出，原審認為余男因行車過失，造成郭姓夫婦傷重不治，判其有期徒刑1年，但法官認為，余男因一件過失駕駛的行為，同時導致2名被害者的死亡，已侵害2個不同的生命法益，在量刑時應作為從重量刑因子。

法官指出，過失駕駛有分輕重，如駕駛人因疏忽未注意車前狀況、未注意速限而輕微超速行駛等都屬較輕微程度；而駕駛人未依號誌闖紅燈、逼車、因過度自信認為不至於發生交通事故，導致被害人因而受傷或死亡等，都屬較為嚴重程度。法官表示，本件車禍的主要肇因就是余男超速，其行車速度超過事故路段速限將近80公里，屬嚴重超速，認為原審量刑不當，撤銷原判決，依過失致死罪，加重改判余男有期徒刑1年8月。

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