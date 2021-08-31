笨賊偷16萬汽車零件　做案腳踏車「落輪」被警撞見...全招了

▲笨賊偷16萬汽車零件，犯案腳踏車「落輪」被盤查全招了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市苓雅區一家汽車保養廠29日發生物品遭竊案，警方調閱數百小時監視器後，終於掌握竊賊特徵跟騎腳踏車離開的方向。隔天員警執勤時，恰好碰見一名腳踏車「落輪」的男子特徵跟交通工具十分神似，隨即上前盤查，竊賊也只好全招了。

▲汽車保養廠16萬汽車零件突然遭偷竊。（圖／記者賴文萱翻攝）

苓雅區汽車保養廠許姓負責人當天上午6時巡視工廠時，突然發現車用電腦、照明燈、車用電池、電鑽等零組件不翼而飛，總價值共約新台幣16萬元，嚇得趕緊向警方報案。

苓雅分局福德二路派出所獲報後，立即組成專案小組展開調查，沿線擴大調閱逾百支監視器，總計調閱數百小時監視器畫面，終於掌握竊嫌特徵及腳踏車騎乘方向。

▲警方調閱監視器，掌握竊賊特徵。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警30日上午9時執行便衣巡邏勤務時，碰巧撞見該一名男子腳踏車鏈條脫落（台語：落輪），因該男子特徵及腳踏車樣式與竊嫌及其交通工具十分相似，警方遂表明身分上前盤查。

這名58年次的林姓嫌犯原先不承認自己最近曾拿別人物品，不過經過警方出示監視器畫面後，才終於坦承犯案。林姓竊嫌向警方表示，由於缺錢花用，當日一時興起，先在巷弄內徘徊許久鎖定目標，之後再趁中午保養廠內員工較少時，利用工廠後方的防火巷樓梯，從通風口進入後，徒手行竊得逞。

▲笨賊偷16萬汽車零件，犯案腳踏車「落輪」被盤查全招了。（圖／記者賴文萱翻攝）

竊賊隨後帶警方到藏放贓物的建國一路某公園取出贓物，警方將男子帶返所後，詢後依竊盜罪嫌將林嫌函送偵辦，後續也將遭竊的汽車零件發還給被害人。

許姓負責人頻頻向員警道謝，感謝警方快速的將物品找回，否則疫情期間原本生意就已經不好了，如果保養廠內的物品再被偷竊的話，就真的是損失慘重了。