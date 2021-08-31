蘇澳2機車相撞　1男1女昏迷指數3！家屬PO網求行車記錄器

▲蘇澳鎮立游泳池前，日前發生2機車相撞，造成2人昏迷指數3、1人頭部挫傷意外。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

29日下午，吳姓男子騎機車下山下坡欲左轉進入宜蘭蘇澳鎮聖愛路時，與直行聖愛路一輛雙載機車相撞，造成吳姓騎士、雙載林姓女乘客昏迷指數3，雙載李姓騎士則是頭部遭挫傷，目前沒有生命危險，相關肇事原因待警方持續釐清。由於事發是監視器死角處，女乘客家人PO網請求事發時經過的人幫忙，提供行車記錄器。

29日17時55分，宜蘭蘇澳鎮聖愛路（鎮立游泳池附近）發生兩部機車相撞意外，警方調查，44歲吳姓男子在蘇澳南順宮拜拜完後，騎車由蘇澳南順宮沿斜坡下山要回家，欲左轉往蘇澳方向行駛，與同是要返家的20歲李姓男騎士及17歲林姓女乘客（直行往馬賽方向）的雙載機車相撞。

因衝擊力過大，3人噴飛躺於路面中，吳姓騎士及雙載機車林姓女乘客因頭部受重創，送醫後昏迷指數3，雙載的李姓騎士則是頭部遭受挫傷，幸目前沒有生命危險。兩車騎士酒測值均為0.00mg/l，警方排除酒駕肇事。因事故地點是附近監視器死角，肇事原因待警方持續釐清當中。

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