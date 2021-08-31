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「我是撿來的？」驚動全家！19歲揭養子身分　他卻笑了：好幸福

▲▼嬰兒,小孩,寶寶。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲原PO意外自己在戶籍謄本上的稱謂是「養子」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「仔細看了一下戶籍謄本的內容，我的部分竟然是寫養子！」一位19歲男網友在《Dcard》匿名發文「原來我是被領養的孩子」，說他因為車禍保險理賠的緣故，意外發現自己是被領養的小孩，得知時相當震驚、不敢置信，甚至完全無法接受。但家人的反應，讓他瞬間放下心中大石，直呼「我是個幸福的孩子！」

這位男網友文中表示，他要申請車禍保險理賠，所以媽媽就給了他一份戶籍謄本，當下他沒有仔細看，這幾天在整理租屋處的時候，才發現自己在戶籍謄本上的稱謂是「養子」，「而我再熟悉不過的母親則是寫『養母』，上面（生母欄）也有一個陌生的名字。」

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原PO這才發現，自己與媽媽並不存在血緣關係，「我一時不知道這件事情是真是假？畢竟活到現在19歲，真的不敢相信。」猶豫了2、3天，他忍不住傳了訊息及戶籍謄本的照片給阿姨，詢問「這個陌生的名字是誰？」阿姨則坦承「那個是你的親生母親。」

▲寶寶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一問之下，阿姨坦承原PO是領養的。（示意圖／Pexels）

男網友忍不住大哭，也反問「所以我是撿來的嗎？」「為什麼我都不知道？」看到原PO這樣，阿姨似乎也很緊張「大家只是覺得等你20歲再跟你說，只是想保護你，你知道我們是真心用心的在愛你，把你當自己的孩子在愛在疼」、「阿姨聽到你哭很心疼」。

不只阿姨擔心，家人知道後也馬上傳來訊息「你永遠都是我們的大寶貝」、「我們的愛不會比其他孩子少」、「我最怕你知道後就離心了」、「我們永遠都是一家人」，甚至還召回原PO，開了一場家庭會議。原PO於是馬上從南部趕回北部，「在回家的這趟路程我真的沿路都在默默流淚……」

當他回到家，發現全家人都在，連外公、外婆、阿姨們都來了，「外婆才剛講幾句話，說這裡永遠是你的家，我再也忍不住我的淚水了。」聽完自己被領養的故事之後，原PO也直說，一開始得知自己的身世時，完全無法接受，「聽完家人講的這些事情，我才意識到，原來我是個幸福的孩子！」

▲▼ 新手媽媽,寶寶,新生兒,嬰兒,母子,母女, 。（圖／pixabay）

▲原PO表示，自己從小就被捧在手心呵護，心中充滿感謝。（示意圖／Pixabay）

男網友也回想，從小家人就把他捧上手心上細心呵護，幼稚園到高中還是外公親自接送他上下學，他沒有受過苦、挨過餓，也沒有少過一份愛，「我非常感謝老天和我的家人給我的這個緣份，我愛我的家人我的母親，妳真的就像親生母親般的對待我。」原PO也很感謝生母，沒有把他當作棄嬰，「雖然我不知道妳現在在哪裡，過得好不好，但我希望有一天我能找到妳，當面和妳說一聲謝謝！」

貼文一出，真摯的敘述讓不少網友很感動，「養的大過天啊！更何況他們似乎也從來沒讓你感覺自己是領養的，在這個很多親生的子女都懷疑自己是撿來的年代，你爸媽還有家裡那些長輩真的是對你很好」、「你是被呵護長大的孩子，你很幸福的」、「很開心你遇到了用愛用生命努力照顧你的養父母」、「哭了！太感動了！一家人毫無保留付出的愛！」

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