房市一年調控破400次　陸專家：下半年市場會比較「慘烈」

▲大陸各地全年度房市調控次數突破400次創下新高。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地8月份房市調控政策相繼公布，據統計，全年度調控次數已破400次創下新高。不僅北上廣深等一線城市持續盯緊貸款買房、人才炒房等漏洞，二三線城市也從限購、限售、限價及學區房等方面加強調控。提及2021下半年房市前景，專家悲觀地表示，信貸資金緊張，下半年銷售壓力很大，「預計市場還是會比較慘烈的。」

▲專家用「慘烈」形容2021年下半年大陸房市。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，融創中國董事會主席孫宏斌表示，「國家對房地產的調控是非常必要的，房地產的安全確實會影響金融和經濟安全，三條紅線是比較合理的政策，給出了三年的寬限期，這些指標不是一個很難的指標。不一定你是頭部企業就一直是頭部，資源就都向你那邊傾斜。」

孫宏斌認為，下半年的市場（房市）壓力比較大，主要源於兩方面，一是因為有些企業因壓力開始降價，另一個就是國家的政策比較堅決，讓大家對房價有了不上漲的預期，「現在經濟壓力也比較大，大家的購買力受到了影響。」

孫宏斌稱，現在的市場特別像2018年，「整個信貸市場資金比較緊張，上半年銷售比較好，貸款還相對比較難，但下半年貸款還是一樣的難，銷售市場大幅下滑。今年下半年的銷售壓力很大，預計下半年市場還是會比較慘烈的。」

根據大陸中原地產研究中心數據顯示，截至8月22日，年內累計房地產調控突破400次，月均超過50次，2020年前8個月為368次，2021年來房地產調控政策全面刷新曆史記錄。

中原地產首席分析師張大偉指出，在房價全面上漲的影響下，房地產調控政策井噴，1月至8月最主要的核心特點是「收緊」，包括住建部約談、整頓中介、限制二手房定價、經營貸、土地供應、鼓勵租賃、打擊炒作學區房等。

張大偉表示，2021年上半年已經有廣州、合肥、寧波、東莞、南通、成都、西安、深圳、上海、北京、杭州、無錫、南昌等13個城市被住建部不同程度約談督導，預計下半年房地產調控從嚴趨勢不變，「約談房價上漲過快城市已經成為2021年房地產調控的一個最重要特徵。」