拍TikTok卻成最後身影！他遭「連開3槍」慘死　朋友全目睹

▲朱利安（Julian Kirkland）與朋友們一起拍攝TikTok時遭槍殺。（圖／翻攝推特、臉書帳號Juju RipCrack Bean）

記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭州蘭德歐弗（Landover）發生一起恐怖槍擊案，28歲男子朱利安（Julian Kirkland）正與朋友們一起拍攝TikTok風行的「牛奶箱挑戰」（milk crate challenge），卻在眾目睽睽之下，突然遭神秘槍手連開3槍，倒地身亡。他當天開心拍影片的最後身影，如今在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，本案發生於25日，喬治王子郡（The Prince Georges）警方接獲通報後，於晚間8時10分左右趕抵現場時，看見朱利安身受重傷，倒臥在地，不久後就斷氣。相關單位隨即展開調查，但至今仍沒有找到有效線索，尚未逮捕任何一名嫌疑犯。

▲朱利安非常熱衷於社群媒體上流行的各項「挑戰」，左圖為朱利安與朋友們拍攝TikTok的側拍照片。（圖／翻攝Twitter@Brad7News、臉書帳號Juju RipCrack Bean）



朱利安的母親譚美（Tammy Kirkland）透露，兒子非常熱衷於「跟風」TikTok上的各種「挑戰」，未料如今卻在從事最喜愛活動的時候遇害。她悲痛表示，「我簡直快要發狂了，多希望有人能夠站出來說，『是我做的，我要為此道歉』。」

牛奶箱挑戰自從本月稍早開始風行，網友們必須把牛奶箱堆成「金字塔」形狀，並在沒有安全措施的情況下，爬過或走過去。但是，許多人不慎摔倒受傷後，TikTok已經禁止這項挑戰。

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