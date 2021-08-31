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東港警分局刑事實驗室　發揮採證成效火速破強盜案

▲東港警分分局「刑事實驗室」成立後，迅速偵破刑案，對地方治安有很大助益 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分分局「刑事實驗室」成立後，迅速偵破刑案，對地方治安有很大助益 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局今年8月於東港分局創立南台灣首間分局「刑事實驗室」並已正式啟用，大幅提升東港分局鑑識採證品質，並因此順利偵破包括強盜案在內的7件刑案，對地方地治安相當有助益，未來將持續規劃並建置其餘分局實驗室。

▲東港警分分局「刑事實驗室」成立後，迅速偵破刑案，對地方治安有很大助益 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分分局「刑事實驗室」成立後，迅速偵破刑案，對地方治安有很大助益 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

「工欲善其事，必先利其器。」為增強分局鑑識採證品質及效能，縣警局於實驗室陸續增購指紋煙燻箱、多波域光源及各式檢測試劑，自東港分局刑事實驗室啟用後，數件竊盜案及毀損等案件得以於實驗室進一步顯現處理。

其中包括東港分局轄內新園鄉李姓老翁遭強盜案，偵查隊查扣涉案車輛後，經鑑識人員採證並於該實驗室即時處理，採獲關鍵犯嫌的DNA及指紋跡證，鞏固後鎖定嫌犯身分迅速破案。

由於鑑識領域包羅萬象，除了需要完善的鑑識設備，專業的現場勘察人員亦不可或缺，分局長林文煜相當重視鑑識作業的推展，於分局內成立鑑識小隊，成員經皆由縣警局鑑識科專業鑑識人員完整的訓練，以積極培訓小隊成員鑑識專業技能，從基礎的攝影學及勘察報告撰寫，至DNA、指紋、槍彈、化學類等證物的進階採證技巧，積極打造分局鑑識專業團隊。

縣警局長劉印宮表示，「掃黑、肅槍、緝毒、打詐、肅竊」為警方重點治安目標，其中民生、電纜線、高經濟農業及養殖業竊案，均影響民眾對治安觀感甚鉅，都須鑑識人員細心勘察採證，故強化警局及分局的鑑識量能勢在必行。

在縣長潘孟安大力支持下，為確保民眾生命、財產安全，屏東縣府已同意明年編列預算於其餘分局建置實驗室，以積極打擊犯罪、維護治安，守護屏東縣民居家安全。

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