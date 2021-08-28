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朱立倫南下請益　王金平：國民黨一定要設駐美代表處

▲▼ 朱立倫拜會王金平。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲朱立倫拜會王金平。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

參選國民黨主席的前新北市長朱立倫28日赴高雄向前立法院長王金平請益，王金平受訪時特別強調，未來國民黨一定要在美國設代表處，否則在華府只有民進黨的聲音，變成一面倒，另外，他也提醒黨主席在黨的政策、立場要堅定，一切以國家利益為上，國民黨才能重新獲得民眾支持，才有執政的可能。

朱立倫今天上午與國民黨中央委員連勝文赴高雄拜會王金平，朱立倫表示，今天正好王院長回老家，因此前來請益，尤其擔任黨主席責任重大，選舉過程中，共同的目標就是要團結國民黨、發揮最大戰力，而王院長在兩岸關係、台美關係上也給他很多具體建議。

▲▼ 朱立倫拜會王金平。（圖／朱立倫辦公室提供）

王金平受訪時表示，4位候選人都非常優秀，黨主席共同目標是要穩住這個黨、發展這個黨，在國家各種政策上選擇對國家最有利，並能得到民眾支持的政策。

對於給朱立倫什麼建議，王金平表示，未來國民黨一定要在美國設代表處，否則在華府只有民進黨的聲音，國民黨一點聲音都沒有，影響美國政策很困難，變成一面倒，他認為這是黨主席一定要做到的。

王金平接著說，希望朱立倫能理性處理所有事情，包括兩岸問題、國內各種問題等，一切以國家利益為上，以人民利益優先，超乎黨派，至於黨所做的政策、立場要堅定，國民黨才能重新獲得民眾支持，才有執政的可能。

被問到去年9月擬要代表國民黨出席海峽論壇，引發「求和說」後，國民黨臨時決定不出席，當時是否不滿？王金平則說，他沒有不滿，黨的決定他都接受 ，「當時當然也對江主席說了很多情理上的話，整個情勢我也分析給他聽，兩岸關係要維持，不能隨便動搖基本的立場或原則。」

▲▼ 朱立倫拜會王金平。（圖／朱立倫辦公室提供）

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