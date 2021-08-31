女路人狂滴「咖啡色屎水」急衝廁所！她好心幫忙卻傻眼：人性黑暗

▲原PO好心幫忙，對方卻連謝謝都沒說，還留下髒亂的環境。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

做善事卻沒有得到好的回應，一名女網友到速食餐廳用餐，突然有個女路人爆衝進廁所，發現對方兩條腿跟褲子都是糞便，好心買了免洗內褲、短褲和濕紙巾給對方，沒想到女子處理完後竟然直接走掉，連句謝謝都沒說，留下滿地的屎水，讓原PO超傻眼，「體會到了一點人性的黑暗面」。

原PO在Dcard上發文，看到一名女子突然急衝進廁所，「沿著她走過的地方是咖啡色的屎水滴滿地，她的兩條腿跟整件褲子都是大便」，確認對方需要幫助後，原PO俠義相挺，買了換洗衣物跟清潔物品，但因為該店家停水，廁所無法使用，店員敲門請對方出來，原PO好心告知店員，「裡面有個小姐不太方便」。

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約莫15分鐘後，怎料女子從廁所出來後竟直接走掉，留下滿地的屎水，店員上前攔下，女子卻說「我來的時候就這樣了，我不知道怎麼回事」。想起這段回憶，原PO仍感到很傻眼，發生這樣的事情或許會覺得很丟臉，但是也應該將環境清理乾淨，「而且我買超大包濕紙巾就是給她擦地板用的！」

▲女路人沿路滴咖啡色屎水。（圖／翻攝自Dcard）

原PO無奈表示，不知道該對女子逃跑行為有什麼反應，「有點賭爛但又覺得逃跑好像人之常情，只能說人有百態」，但下次遇到相同的事情，她依然會給予幫助，不過這一次的經驗，也讓她體會到人性的黑暗面。

貼文一出，許多網友大讚原PO心地真好，「遇到這種事情，真的會讓人心寒」、「應該是覺得真的很丟臉吧 ，尤其是公共場合」、「你是天使吧」、「謝謝妳，社會因你而美好」、「再怎麼丟臉也該把自己的爛攤子收好吧」、「遇到這種事情 ，店員不只心寒還會滿嘴髒話」。