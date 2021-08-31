　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女路人狂滴「咖啡色屎水」急衝廁所！她好心幫忙卻傻眼：人性黑暗

▲▼廁所，公廁。。（圖／pixabay）

▲原PO好心幫忙，對方卻連謝謝都沒說，還留下髒亂的環境。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

做善事卻沒有得到好的回應，一名女網友到速食餐廳用餐，突然有個女路人爆衝進廁所，發現對方兩條腿跟褲子都是糞便，好心買了免洗內褲、短褲和濕紙巾給對方，沒想到女子處理完後竟然直接走掉，連句謝謝都沒說，留下滿地的屎水，讓原PO超傻眼，「體會到了一點人性的黑暗面」。

原PO在Dcard上發文，看到一名女子突然急衝進廁所，「沿著她走過的地方是咖啡色的屎水滴滿地，她的兩條腿跟整件褲子都是大便」，確認對方需要幫助後，原PO俠義相挺，買了換洗衣物跟清潔物品，但因為該店家停水，廁所無法使用，店員敲門請對方出來，原PO好心告知店員，「裡面有個小姐不太方便」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

約莫15分鐘後，怎料女子從廁所出來後竟直接走掉，留下滿地的屎水，店員上前攔下，女子卻說「我來的時候就這樣了，我不知道怎麼回事」。想起這段回憶，原PO仍感到很傻眼，發生這樣的事情或許會覺得很丟臉，但是也應該將環境清理乾淨，「而且我買超大包濕紙巾就是給她擦地板用的！」

▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲女路人沿路滴咖啡色屎水。（圖／翻攝自Dcard）

原PO無奈表示，不知道該對女子逃跑行為有什麼反應，「有點賭爛但又覺得逃跑好像人之常情，只能說人有百態」，但下次遇到相同的事情，她依然會給予幫助，不過這一次的經驗，也讓她體會到人性的黑暗面。

貼文一出，許多網友大讚原PO心地真好，「遇到這種事情，真的會讓人心寒」、「應該是覺得真的很丟臉吧 ，尤其是公共場合」、「你是天使吧」、「謝謝妳，社會因你而美好」、「再怎麼丟臉也該把自己的爛攤子收好吧」、「遇到這種事情 ，店員不只心寒還會滿嘴髒話」。

►Apple AirPods現折2040元！

ET快訊
比失業還慘！　這7個工作正在消失
酒駕撞死黃暐瀚母！美髮師：每天都抄心經　下場曝
快訊／大谷翔平第42轟出爐　又刷新松井秀喜紀錄
獨／BNT明抵台！權威人士：先來200萬劑
張亞中捐500萬劑BNT遭拒　「陳時中說不需要了」
曾與周星馳齊名！　野生「超大咖男星」搭公車沒人認出
辣媽「撿垃圾」月入11萬！　1招把廢物變黃金
快訊／台65線小貨車追撞「車頭爛毀」　駕駛無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

台中接種疫苗後猝死破百人　竟是確診死亡數20倍！最年輕42歲

三峽群聚個案足跡無意義！前台大醫提「2疫調新思維」揪隱形傳染鏈

空軍官校集體食物中毒！逾百學生上吐下瀉　衛生局急查原因

開學成災難日？家長不能陪入校「小一新生怕哭」　學校應變措施曝

女路人狂滴「咖啡色屎水」急衝廁所！她好心幫忙卻傻眼：人性黑暗

溫柔地基主！廚房「高大黑影」1舉動二寶媽秒懂：用祂方式照顧我家

大學指考放榜！台大錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

快訊／台中9／7晚換修水管蝶閥　這4區3.6萬戶停水23小時

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

女子愛心站狂拿17便當、2箱罐頭　街友領嘸！站長怒：領取適量就好

43家店同地址！餐飲店出600道菜 整排平板接單...外送員：容易搞混

劉在錫突被告知「10mins後上主播台」　緊張到凍結⋯見美珠卡詞秒笑噴XD

智孝不敵攻擊認了：和金鍾國交往過　再脫口「昨天在他家」《RM》全員吃瓜

「假軍醫」稱女兒生病！婦急匯180萬　警查問她竟改口買股票：不是詐騙

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

台中接種疫苗後猝死破百人　竟是確診死亡數20倍！最年輕42歲

三峽群聚個案足跡無意義！前台大醫提「2疫調新思維」揪隱形傳染鏈

空軍官校集體食物中毒！逾百學生上吐下瀉　衛生局急查原因

開學成災難日？家長不能陪入校「小一新生怕哭」　學校應變措施曝

女路人狂滴「咖啡色屎水」急衝廁所！她好心幫忙卻傻眼：人性黑暗

溫柔地基主！廚房「高大黑影」1舉動二寶媽秒懂：用祂方式照顧我家

大學指考放榜！台大錄取85%來自六都　建中236人、北一女154人

快訊／台中9／7晚換修水管蝶閥　這4區3.6萬戶停水23小時

嚮往台灣自由！陸男「淘寶買橡皮艇」11hrs台中偷渡上岸　下場慘曝

KTV夜唱遭強壓熊抱+襲胸　她崩潰離職！色工程師下場曝

趙薇「多人開趴狂歡」畫面瘋傳！擁14億法國酒莊　內部樣貌曝光

蘋果收購古典樂串流媒體Primephonic！　Apple Music歌曲增至逾7500萬首

小葛雷諾雙響砲追近大谷翔平　打擊三冠王還有希望

美軍全面撤離阿富汗！數百公民被遺留當地　大批軍備來不及撤走

大坂直美美網拚衛冕首戰連拿7局完勝捷克　93分鐘晉級次輪

朗多回鍋！湖人聚集2012年6位全明星　瞄準小喬丹續補強內線

大學考試分發20校缺額2732名！這三類學群缺最多

小孩沒打疫苗！開學前快惡補「10大防疫措施」　一張圖全學會

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

「今有百萬劑疫苗來台」　他曝：不是BNT！

他打高端7天3進急診　13症狀崩潰

首批BNT最快明抵台！　可與AZ混打

學生打BNT有這3症狀　可能要急診

9／6後降級？陳時中曝「再鬆綁規劃」

搭飛機換座位恐釀悲劇？資深機長這樣說

醫看這例確診下結論：alpha疫情在台灣已經結束了

疫苗一直來！自購AZ下午自泰國運抵桃機

莫名被電影公司告　原因讓他驚呆

更多熱門

相關新聞

姊姊搬回家！弟怨「拜託嫁有房的」爆論戰

姊姊搬回家！弟怨「拜託嫁有房的」爆論戰

「拜託你們出去好嗎？」一位男網友發文抱怨，姊姊跟姊夫本來在外租屋，最近房東因為要賣房，要求夫妻倆搬走，兩人便暫時先回家住。但因為家裡只有兩房，原PO只能到爸媽房間打地鋪，平時還要多照顧姊姊，讓他超崩潰。貼文意外引發論戰，就有人直呼「房子本來就不是你的」，認為原PO沒什麼資格生氣。

壽星喝醉　撿走舞者小費挨告侵占

壽星喝醉　撿走舞者小費挨告侵占

她應徵牙助！醫爆：接種2劑莫德納就離職

她應徵牙助！醫爆：接種2劑莫德納就離職

他玩笑稱慫恿2同事離職　隔天收到資遣單

他玩笑稱慫恿2同事離職　隔天收到資遣單

第1天就想離職！他曝「台積電工程師」血汗日常

第1天就想離職！他曝「台積電工程師」血汗日常

關鍵字：

廁所好心人DCARD善事

讀者迴響

熱門新聞

國軍不倫！已婚中校偷吃嫩妹士官　親密緊扣全直擊

許瑋甯鬆口感情現況！爆與邱澤「假戲真做」

台鐵正妹車長　穿制服跳抖音爆紅

趙薇太亂來瓊瑤不忍了！

趙薇被封殺有巨大黑幕！「可能動搖中國國本」

蟑螂猖狂衝廚房　主婦曝1招：怕到跑光光

快訊／漢光預演意外！　戰機衝出跑道插進土直擊

趙薇最新現況！網爆：她跑不了

馬尾妹一次拿走17便當　愛心物資站傻眼

大學生打什麼工最爽？　網一面倒推它

郭靜為何「一直沒大紅」？鐵粉點出1關鍵

小六男童開學前夕墜樓亡　三重警調查中

8公尺巨蟒「身體比樹粗」　釣客驚恐拍下畫面

陸瘋傳清查名單「台灣3男神被點名」

輔仔凍未條！下船帶美腿女士官奔摩鐵　她嗆正宮四處炫

更多

最夯影音

更多
夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃

夫妻稱遭「腦控特工」電磁波攻擊 反擊鄰居！深夜開七彩LED燈狂閃
Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

Lulu自詡「金鐘獎許富凱」該得了吧　青峰巧入鏡..趁機業配魚丁糸XD

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

KID七夕放閃正牌女友「東區妹仔」　「南下泡湯」超寵！甜蜜互動閃瞎

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

高雄伯逼車吼到燒聲：這裡汽車道　女騎士氣炸報警「禁行機車」在哪？

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

乖乖排隊等車位！空位剛出現3秒　黑車「大外尻閃現」插隊秒停走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面