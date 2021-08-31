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井柏然遭爆耍大牌！粉絲無意錄下「真實人品」掀網怒：高人一等

▲▼井柏然機場耍大牌。（圖／翻攝自微博）

▲井柏然被要求摘帽子，皺起眉頭。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友29日在社交平台上發布了一條演員井柏然在機場被攔的影片，引發大眾關注。當時，他出機場時被要求摘下帽子測體溫，沒想到他當場暴怒，一個轉身，怒氣沖沖地將帽子從頭上摘下，還狠狠地瞪了保全兩眼，隨後氣憤地走出出口，耍大牌全部過程被錄下。

綜合陸媒報導，影片顯示，井柏然頭頂藍色漁夫帽，戴著口罩，身著白色長袖襯衫搭配牛仔褲，將自己包裹得嚴嚴實實，一副文藝男青年的裝扮。

可他接下來的行為，卻與他平日裡「文藝男」、「暖男」的形象格格不入。在粉絲的一陣尖叫中，他與助理現身出口通道，就在通過出口時，井柏然被門口的保全攔住，示意他摘下頭上的帽子，配合前面的機器測量體溫。

▲▼井柏然機場耍大牌。（圖／翻攝自微博）

▲井柏然機場耍大牌被錄下。（圖／翻攝自微博）

沒想到，井柏然對此卻態度奇差，他一個轉身，怒氣沖沖地將帽子從頭上摘下，還狠狠地瞪了保全兩眼，隨後氣憤地走出出口，盡管戴著口罩和黑色框架眼鏡，也依然能看出他的表情極度不耐煩。

不僅如此，走出通道後的他，還冷漠拒絕了在場等候多時的粉絲們的簽名要求，黑著臉和助理揚長而去。

▲▼井柏然機場耍大牌。（圖／翻攝自微博）

▲井柏然突然暴怒。（圖／翻攝自微博）

對此，不少網友怒斥，「他態度太過惡劣，全程擺著一張臭臉，還不配合工作人員工作，難道因為是明星就高人一等了嗎」、「脾氣挺大」、「過安檢要摘帽子的啊，好像是說戴了帽子紅外線檢測不出來是否發熱」。

不過，也有人為井柏然說話，「還好吧，不耐煩又沒拒絕，明星不至於拿放大鏡看人家脾氣好不好吧。萬一那天有啥煩心事呢」、「太無語了，我們普通人面對現在繁瑣的疫情監測也會有不耐煩的情況啊，明星又不是聖人至於這麼放大嗎」。

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