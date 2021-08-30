汽車臨停「絕命式開門」！擊落男騎士搶救13天亡　惡駕駛下場曝

▲戴姓男子行經新北市八里區時撞上突開車門車輛，兒子搶救13天仍不治身亡。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區今年2月發生一起死亡車禍，鄭男將自小客車在中山路1段路旁臨停，沒想到他未注意來車突然開車門，騎乘機車戴姓男騎士閃避不及撞擊車門後，連人帶車滑行到對向車道，又遭張姓男子騎乘機車撞擊，搶救13天因多重器官衰竭死亡。痛失愛子的戴父也對張男、鄭男提告，士林地檢署偵結，依過失致死將鄭男起訴，張男因無疏失不起訴。

鄭男於2月26日晚間8時許，駕駛自用小客車，沿新北市八里區中山路1段往林口方向行駛，在中山路1段225號前路旁臨時停車，停好車後卻未注意車旁往來車輛，將車門突然開啟欲從駕駛座下車，導致戴姓男騎士閃避不及，撞擊車門倒地，戴男連人帶車滑行到對向車道後，又遭對向張姓男子騎乘機車撞擊，張男也因此摔在地導致大腿等擦傷。

戴男經送馬偕醫院在3月11日，因多重器官衰竭而死亡。白髮人送黑髮人的戴父，事後也對汽車駕駛鄭男、張姓騎士提告，張姓騎士也對鄭男提告傷害。

鄭男警詢、偵查時坦承犯行，檢察官勘驗監視器影片，發現鄭男確實擅自開啟車門，才導致戴男撞擊上鄭男車門，滑行到對向車道，再遭張姓騎士車輛撞擊。

事故經送車鑑後，鑑定委員認鄭男開啟車門未注意行駛中車輛為肇事原因，被告張男無肇事因素，偵結後依過失致死將鄭男起訴，張男予以不起訴。

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