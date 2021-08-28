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看牙強吻女病患脖子！醫喊「美事一樁」道歉了…喊話老婆：相信我

▲▼ 三愛牙醫 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲三愛牙醫馬姓牙醫師遭雙寶媽控訴，趁看診時性騷擾。（圖／記者黃宥寧攝）

 記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

台北市士林區一名長相甜美的周姓雙寶媽，日前爆料天母馬姓牙醫趁看診時對她言語性騷擾，甚至強吻脖子，事後她與牙醫進行對質時，對方竟稱這是「美事一樁」、「情不自禁」。事件曝光後，毀三觀的錄音檔也讓網友全傻眼，對此，馬姓牙醫稍早po文向周女、妻子、孩子道歉了。

馬姓牙醫28日中午在個人臉書上po文指出，他的一鳴驚人之作「情不自禁，美事一樁」並非在房間裡的私密對話，而是有病人跟助理在場的公開場合對話。

他表示，「因為C小姐當下的提問讓我覺得來者不善，因此我的回應多少有點失常，反諷。若有任何誤會讓C小姐(周女)感覺不悅，再此跟C小姐說聲抱歉。」

▲▼周小姐遭牙醫性騷擾。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

▲周姓雙寶媽報警處理。（圖／翻攝自Facebook／天母幫）

接著他想對自己的孩子說，「有我這種爸爸，你們一輩子只能靠自己，活出自己了。『逆境』是我這個不成材爸爸送給你們的禮物。爸爸對不起你們，爸爸愛你們。」

馬姓牙醫文末則向妻子喊話，「最後，獻給這陣子受盡委屈的我的太太，XX」，強調在夫妻倆同甘共苦的歲月裡，「從來沒有別人的影子，只有我們彼此。這一點你要相信我。」，並深情告白，「XX，我愛妳。如果妳不嫌棄，我希望能繼續跟妳一同攜手走向未來的日子，讓我照顧妳一輩子」。

▲天母牙醫遭女病患指控性騷擾，道歉全文曝光。（圖／翻攝自馬姓牙醫個人臉書）

▲天母牙醫遭女病患指控性騷擾，道歉全文曝光。（圖／翻攝自馬姓牙醫個人臉書）

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