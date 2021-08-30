第二類打BNT爭議！柯文哲「怪怪的」：政府製造特權　人數一直膨脹

記者袁茵／台北報導

200萬劑BNT即將於8月底、9月初到貨，指揮中心宣布，優先開放給12歲至18歲學生，剩下80萬劑依第一類至第十類逐步開放，引發爭議。對此，台北市長柯文哲表示，「第二類人數一直在膨脹，我也覺得是政府自己在製造特權！」這點怪怪的，「不是很好。」

台北市政府30日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對9月1日開學前防疫指引、中央稱BNT疫苗給12至18歲學生施打爭議、台北畜產公司聘前新北市農業局長廖榮清擔任董座、傳柯文哲私下拜託聯電榮譽副董事長宣明智協助立委高虹安參選2022等問題做回應。

針對剩餘的80萬劑BNT疫苗從第1類至第10類逐步開放，引發台北市議員羅智強、資深媒體人李艷秋痛批，怎麼第2類老是打不夠？柯文哲回應，如果疫苗夠的話，這都不是問題，反正大家都打得到，如果疫苗不夠的時候，「問我的話，從一開始我就主張，只有醫院、防疫專責旅館、機場機組人員等打兩劑打滿，其他全部按照年齡排，從年紀大打下去。」

柯文哲指出，自己的主張是最簡單方法，「坦白講第二類人數一直在膨脹，我也覺得是政府自己在製造特權！」所以BNT由一到十類往下打這點，一定會被他人攻擊，「政府自己在製造特權嘛！」不過事已至此，這群人也打完第一劑疫苗了，「現在怎麼辦？我也不知道。」

柯文哲再度強調，疫苗夠就不是問題，當疫苗不夠就有分配問題，會出現醫學倫理問題，「老實講第二類這事情，我也覺得怪怪的，不是很好！」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）