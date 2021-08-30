色鬼GG真的GG啦！拖儀隊正妹進草叢圖性侵遭踢要害

▲男子竟打算性侵儀隊正妹，遭踢要害。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

有多次性侵前科的男子陳啟文，2019年5月間搭訕一名正在練習儀隊動作的高中正妹，藉口教她騎機車，載到河堤後，竟打算拖正妹到草地上性侵，還恫嚇「讓我發洩一下又不會死」。還好正妹體能好，猛力踢陳男下體，順利脫困。高等法院二審今將陳男判刑3年4月，可上訴。

陳男在當兵期間就因為闖入民宅、持刀猥褻女子、詐欺等多項罪名，自服役期間就遭判刑14年定讞，直到2019年才出獄。但他出獄後仍不知悔改，還是無法控制性衝動，再度犯案。除了本案以外，他也在2020年5月的凌晨3點間，騎機車在路上發現身著短褲的長腿女騎士。陳男竟以機車將對方逼到路邊停車後，大膽伸手進女方短褲內狂摸，女子尖叫並瘋狂拍打，嚇跑陳男。一審將他判刑8月，二審高院更加重，改判陳男10月。

至於本案，乃是他出獄後沒多久犯案，2019年5月間，他先在在台北市芳蘭山莊附近，搭訕一名正在練習儀隊動作的女高中生，之後騎機車帶她到深坑老街晚餐，再假意陪女方練習騎摩托車，載到新北市永和區橫移門堤外道路。晚間11點30分左右，正妹準備回家時，陳男露出狼性，將她強壓在地上親吻！還好正妹因練習儀隊，體能不錯，全力回擊下，先用力咬陳男舌頭，再用力打陳男頭部，趁隙落跑；結果陳男追上，將正妹拖回草叢裡，抓正妹頭撞地，還恫嚇「讓我發洩一下又不會死」，打算脫褲性侵。正妹這時神來一腳，猛力踹陳男下體，陳男倒地，正妹順利逃脫，報警逮捕陳男。

一審法院審理時，陳男否認犯案，辯稱2人只是鬧著玩，他絕無性侵意思。但法院根據正妹供詞，還發現正妹事發後就在臉書發文「我生平第一次碰到毛手毛腳甚至還暴力相向的人」，最後認定陳男確實打算性侵。一審將他判刑3年4月。

案件上訴二審，高等法院審理後，陳男還是否認性侵。全案於30日宣判，高院駁回上訴，還是判處陳男有期徒刑3年4月。可上訴。