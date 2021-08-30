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考不上教師求助命理師...他提「母狗守則」　女控性侵敗訴理由曝

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

▲小真控訴黃姓命理師以改運為由，要求她遵守「母狗守則」對其性侵得逞，怒提告，卻慘吞敗。（圖／示意圖，與本案無關／取自123RF）

記者林冠吟／高雄報導

高雄一名女代理老師小真（化名），因報考多年教師甄選皆未錄取，加上已達適婚年齡，卻未有結婚對象，自覺運勢不佳，求助於自稱擅長卜卦的黃姓學生家長。黃男向小真指出，小真有主僕卦，需有屬馬的貴人幫助，自己剛好屬馬，可以協助其改運，並和小真訂下「母狗守則」，要求小真拍裸照，期間更發生2次性行為，被小真怒告性侵，並求償150萬。高雄地院審理後，卻判其無罪免賠。

小真擔任多年國小代理老師，卻因為始終考不上正式教師，又因逢適婚年齡，卻苦無適合對象，自覺運勢不佳，求助自稱擅長卜卦、風水命理的黃姓學生家長。小真控訴，黃男利用其想考取正職教師及順利結婚的心理，先是騙她命中帶有「主僕卦」，需要改變房間床位及靠生肖屬馬的貴人幫助，就能改變運勢。

小真指出，黃男向她表示，自己剛好就屬馬，可以當她的貴人，助其改變運勢，2人約定以2個心願8萬元價碼達成交易，黃男還向小真表示，待心願達成後再付款即可，不過小真須遵守「母狗守則」，稱自己為「奴、狗」、稱黃男為「主人」，才可以帶來好運，若不服就會招來厄運，讓她不敢不從，因而順著黃男的指示，拍下多張裸照。去年11月間，小真指控被黃男要求當母狗，僅能穿著內褲，學狗叫、趴著、把腳抬起，黃男以繩子綁住她，若她不服從就會拍打其頭部，並稱「厄運」，讓小真心生恐懼，被黃男2度性侵得逞。

偵訊時，黃男堅稱並沒有強迫和小真，雖然2人平常會玩支配遊戲，不過只要一跳脫遊戲，就會恢復正常。黃男強調，他從未告訴小真，只要不順從他就會遭致厄運等語，他是鼓勵她，希望小真可以越來越好，而整起案件的起因正是小真後續和她有金錢糾紛，威脅要對黃男家人不利，黃男報警處理後，小真也隨即對他提告。

黃男的律師辯稱，對於小真稱黃男為「主人」一事，是基於2人互相喜歡，與改運無關，且小真具有擔任教師之經驗和制式，也經考慮後才遵守母狗守則，黃男並未利用其欲改運等心理，強迫威脅小真和其發生關係。

高雄地院審理後發現，小真自稱為奴、稱黃男為主人一事，勘查2人對話紀錄發現，小真曾對黃男表示「想主人」、「主人很特別」、「報告主人，以目前的狀態其實很想要被照顧，所以當然會很想當奴阿」；而黃男對小真透露「所以你就得先當我的母狗」、「就當遊戲」等語時，小真也回應「嗯嗯嗯」，未見小真對稱呼黃男為主人或自稱為狗等一事有任何排斥，2人對話還親密曖昧，難認有任何強迫之情。

法官還進一步發現，2人二度發生關係後，關係也未因而生變，還會互相關心生活，與一般遭性侵之被害人反應不同，有悖於經驗法則，且黃男事後詢問小真發生關係後的感想，小真也回「哈哈，還好阿」等語，難認小真對與黃男發生關係一事有排斥感。

法官指出，後續2人疑似因金錢糾紛而有衝突，小真事後不斷要求黃男退費，否則就要對其家人不利，更有黃男的報案三聯單佐證，認定黃男罪證不足，小真的指控多有瑕疵，不採信小真的證詞，刑事部分，判黃男無罪；民事部分，同樣免賠，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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