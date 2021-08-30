阿里山高山優良茶品茗展示會　評審結果出爐

▲110年嘉義縣春季阿里山高山優良茶品茗展示會暨頒獎。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣阿里山茶業協會、嘉義縣總工會及嘉義縣製茶業職業工會聯合主辦的「110年嘉義縣春季阿里山高山優良茶品茗展示會暨頒獎表揚典禮｣，在嘉義市小原婚宴餐廳熱鬧登場，縣長翁章梁、嘉義縣總工會理事長鄭介維等人到場向茶農致意並頒獎表揚，主辦單位以滋味甘醇的高山茶分享貴賓，喝過的人都讚不絕口。



嘉義縣製茶業職業工會理事長簡金山表示，今年茶園普遍缺水，茶樹生長及發育多少受到影響，製茶過程發酵程度及精製烘焙控制並不容易，工會以最嚴格標準檢驗農藥殘留與茶葉安全，感謝縣府協助舉辦相關茶葉推廣活動，大力行銷業界第一的阿里山高山茶。

阿里山高山優良茶評鑑由翁章梁等人頒獎表揚特等獎和頭等獎得獎茶農，翁章梁並主持嘉義縣阿里山茶業協會新卸任會長交接，新任會長林建村由前會長官建安手中接下印信，表示將加強行銷推廣，擦亮阿里山高山茶金字招牌。



春季阿里山高山優良茶參賽點數青心烏龍組120點，金萱組82點，韻香烏龍組38點，合計240點，邀請茶界知名人士把關，包括茶業改良場前場長陳國任及茶協會副會長李明璋。

評審結果為林東翰榮獲青心烏龍組特等獎，嵩雪坊柳健成、宸瑞高山茶業李淑萍、陳良典等3名頭等獎，十三製茶王俊傑獲金萱組頭等獎，三癸亭製茶許偉庭獲韻香烏龍茶組頭等獎。

縣長翁章梁表示，嘉義縣是全國高山茶種植面積最大的茶區，有1800多公頃，阿里山高山茶在市場上有很高的競爭力，常常供不應求，尤其茶改場總場即將南遷嘉義縣，對嘉義縣茶葉的促銷及品種改良，會是一個關鍵的變化。

翁章梁強調，阿里山高山茶養活了很多茶農與家庭，彼此之間透過比賽教學相長，精進茶園管理與製茶技術，樣樣都是功夫，喝好茶，就一定要選購阿里山高山茶。

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