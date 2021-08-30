確診男砍傷3醫護！羈押2個月求交保「看到很多鬼」　裁定結果出爐

▲洪嫌揮舞水果刀，導致雙和醫院3名護理師受傷濺血。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市62歲的洪姓男子今年5月下旬因確診入住雙和醫院，不料洪男卻情緒失控持刀揮砍3名護理師，案發後檢警火速偵結，並依殺人未遂、對醫事人員以強暴之方法防害其執行救護業務等罪嫌提起公訴；遭到羈押的洪嫌日前為求交保，還一度辯稱「在病房看到鬼」才會激動傷人，因此遭檢警駁斥，洪嫌承受訴訟壓力，倘若交保「出來可能會一直看到鬼」，因此請求延押。對此，新北地院日前裁定洪嫌延長羈押2個月。

檢警調查，洪男於5月25日篩檢為確診患者，且出現全身無力、嗅覺改變等症狀，並於同月28日入住雙和醫院11樓B區負壓隔離病房治療，豈料31日當天上午，洪男疑似不滿遭隔離、限制行動，擅自離開病房走到走廊上，遭制止後情緒失控，揮舞水果刀接連朝著蔡姓、陳姓、施姓等3名護理師揮砍，還一度怒吼「憑什麼把我關在這裡？」後經陳姓護理師浴血逃生求救，警衛、警方才趕往現場將洪嫌制伏。

遭到洪嫌攻擊的3名護理師中，以陳女的傷勢最重，雖然無生命危險，但右手掌肌腱、神經斷裂，復健至少需要半年，對日後工作、生活造成嚴重影響。更可惡的是，洪嫌在犯案後仍持續在雙和醫院治療，期間隨地吐痰、便溺，對護理師惡意羞辱、對負責戒護之警察出言辱罵，態度十分惡劣，因此在洪嫌痊癒、採撿為陰性解隔離後，檢警火速於6月9日偵訊、向法院聲請羈押，並於10日裁定獲准，羈押至9月11日。

▲新北市長侯友宜探視被砍傷的護理師。（圖／新北市府提供）

如今羈押期限將屆滿，洪嫌力求交保換取自由，新北地院日前開庭，洪嫌之辯護律師及檢警展開辯論攻防。律師辯稱，洪嫌犯案後呆在原地並無逃逸，且其識字不多，沒有外語能力，經濟狀況也不佳，客觀上無逃亡能力；且洪嫌後續轉至其他醫院治療，得知所在非雙和醫院後，情緒即趨於平穩，可見無高度再犯之虞；再者，洪嫌行為時處於「譫妄症狀」，依醫學文獻可知，倘若洪嫌持續羈押於看守所中，恐不利其健康，且其家屬目前已可籌措50萬至80萬元之保證金。

為求交保，洪嫌還一度聲稱自己在病房裡「看到很多鬼」，想要換藥、換房未能如願，才會情緒激動傷人；對此，檢方則駁斥，洪嫌行凶後還一度恐嚇醫護人員，事後到案又稱有幻覺、看到鬼，「現在是鬼月，洪嫌在訴訟壓力之下，倘若交保出來，可能會一直看到鬼，而有再犯之虞！」因此請求延押。

對此，合議庭認為，洪嫌涉犯殺人未遂罪，為最輕本刑5年以上之重罪，依常理判斷，洪嫌有畏重罪而逃亡之高度誘因，且其在醫院隔離治療期間，就有欲逃離之情形；再觀察洪嫌犯後，還曾於6月3日揚言「不要有一天被我遇到，我會將你們都打死」、「等我自己解開後，我要把你們和警察都弄死」等語，顯見有反覆實施殺人犯罪之虞，為預防其逃亡、再犯，顯有羈押之必要性，因此裁定自9月11日起延長羈押2個月。