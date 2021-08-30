快訊／19歲男大生印尼返台準備開學　PCR陰入境2天檢疫確診

記者蔡佩旻／雲林報導

國內今（30）日新增3例本土確診個案、境外移入5例；其中雲林縣新增1例境外移入，本土病例累積數維持22例。雲林縣政府指出，個案為19歲本國籍男性，長年居住印尼，因開學於27日持PCR陰性報告入境，檢疫期間無不適症狀，29日由集中檢疫所安排採檢，當日採檢結果 PCR陽性，目前安排於醫院治療。

▲雲林縣新增1例境外移入，縣長張麗善直播說明，該個案為19歲本國籍男性，長年居住印尼，因開學於27日持PCR陰性報告入境，29日由集中檢疫所安排採檢，當日採檢結果 PCR陽性，目前安排於醫院治療。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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據了解，該名外移入確診個案為就讀雲林一所大學的本國籍19歲男大生，案16101，其長年居住印尼，為返台就學於8月27日入境，持有三日內PCR檢驗陰性報告，入境時無症狀。搭乘防疫計程車至外縣市集中檢疫所居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，29日經集中檢疫所安排採檢，當日採檢結果陽性確診，目前由外縣市安排於醫院治療中，未返回雲林。

雲林縣長張麗善下午於個人臉書直播疫情說明，16101男大生CT值34.7，其3名家人因均未與其接觸，雲林縣衛生局並無匡列居隔者。

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