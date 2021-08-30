台南2022年元旦起　產婦第1胎生育獎勵金提高為1萬元

▲台南市長黃偉哲決定自2022年1月1日起，將產婦生產第1胎新生兒發給新台幣6千元提高到1萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣近幾年，生育率一直都是低迷的，雖非因生育獎勵金發放多少造成，為了讓台南市民能感受到市府一份祝福心意，市長黃偉哲決定自2022年1月1日起，將產婦生產第1胎新生兒發給新台幣6千元提高到1萬元。

黃偉哲親30日親自宣布這個好消息，活動由民政局副局長吳明熙簡報，市議員蔡筱薇也到場關心，並由2位懷孕的準媽媽來分享懷孕的心情，黃偉哲恭喜現場懷孕的準媽媽，準備迎接明年第1胎新生兒的到來，相信所有新手爸媽是期待又興奮的心情。

台南市長黃偉哲表示，台南市在財政能力許可的情況下，很努力增加社會福利，從全國的少子化可以得證，其實提高生育獎勵金對於大家想生育的意願並無顯著的效果，但對於想要生育的人將戶口遷到其他縣市可能多少有效果，希望在社會福利措施及育兒的福利措施越趨完備的前提下，多多生育，期盼市民能感受到市府祝福心意，南市府團隊未來也會更努力規劃，讓市民能願意生，鼓勵多多生育。

台南市生育獎勵金目前發放金額如下：第1名6000元。第2名12000元。第3、4名30000元（2019年修正）。第5名以上每名50000元（2020年修正）。自2022年1月1日起，將產婦生產第1胎新生兒發給新幣6000元再提高到1萬元，這是南市府繼2020年及2019年提高產婦生產之第3名、第4名及第5名以後之新生兒發給生育獎勵金金額，再度釋出提高福利之政策。

民政局表示，南市府除了發放生育獎勵金外，也配置有完整的育兒、托育及教育等福利措施，讓年輕人願意生、養得起、負擔減輕。

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