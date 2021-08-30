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全台第7間！好市多新竹店停車場也要收費了　實施時間曝光

▲▼內湖好市多,好市多,好市多停車付費,停車繳費,COSTCO（圖／記者董美琪攝）

▲新竹好市多要開始收費了。（示意圖／記者董美琪攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）進軍台灣多年，因主打會員制再加上不定時的限時、獨家商品深受台人喜愛，不過「免費停車亂象」卻備受熱議。繼雙北、台中、高雄好市多先後祭出「停車收費制度」後，新竹好市多近日也發出最新公告確定跟進，不少人一看興奮直呼「這樣做就對了」、「太好了」、「收費對真正來消費的人是好事」。

一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」分享表示「新竹好市多要開始收費了！」並貼出最新公告，根據公告內容，新竹好市多預計9月27日起實施消費折抵停車費新制，停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）可折抵3小時，未滿30分鐘免費，逾30分鐘者則以1小時收費計算。

貼文一出吸引許多人留言狂讚「終於開始收了」、「這樣就對了，讚」、「有收才好，不然好難停」，更有許多人敲碗其他尚未收取停車費之門市也趕緊跟進。對此，好市多行銷副總經理王友玫，新竹好市多跟進實施停車場收費新制主要是希望把停車位留給真正來消費的客人，也讓車輛流動率加快；至於其餘門市何時要跟進，她僅低調說目前沒有明確時間。

事實上，新竹好市多是全台第7間實施停車場收費門市，目前包括台北北投店、內湖店、新北中和店、汐止店、台中北台中店及高雄大順店皆採收費制度。

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