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河南再降暴雨「想起淹水惡夢」　眾人急移車「高架橋變成停車場」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南省7月因暴雨發生嚴重洪災，導致超過300人死亡，重建才進行到一半，近日又將有新一波暴雨來襲，不只官方嚴陣以待，民眾也相當緊張，把車子都停到了高架橋上，把高架橋變成了「停車場」。

鄭州氣象台22日下午1時30分發出暴雨紅色預警信號，預計未來3小時內，鄭州市區水量將達100毫米以上，並伴有雷暴、短時大風等強對流天氣。

▼河南洛陽一處高架橋也變停車場。（圖／翻攝微博）

▲▼河南暴雨,洛陽,鄭州,高架橋變成停車場。（圖／翻攝微博）

這是鄭州上月洪災之後，再次遭遇強降雨天氣，鄭州市防汛抗旱指揮部辦公室21日已啟動防汛Ⅱ級應急響應，其中提到，本輪強降雨落區預計與前期暴雨落區高度重疊，防汛形勢異常嚴峻，目前全市恢復重建工作仍在持續，各類水利工程和基礎設施防汛壓力較大。

鄭州各級政府各部門已嚴陣以待，如新鄭市已通知全市採取緊急避險措施，除搶險和民生保障人員外，全市實行停工、停課、停產、停業、停運。

▼鄭州地鐵至今尚未恢復載客。（圖／翻攝澎湃新闻）

▲▼暴雨再襲河南,鄭州，官方嚴陣以待。（圖／翻攝澎湃新闻）

上一次洪災時，河南多地都發生嚴重積水，許多車輛因此泡水，尤其地下停車場更是重災區，面對新一波暴雨，民眾都相當緊張，將車輛停放到高架橋上，把高架橋變成了「停車場」。對於此行為，當地交警表示，對車輛因應防汛臨時停在高架橋等處不進行違章處理，但提醒民眾盡可能不影響道路通行，並且必須在暴雨過後即時轉移車輛。

而在上一次洪災中嚴重積水，導致數百部車輛被淹的鄭州京廣路隧道，目前已經雙向封閉，禁止所有人車進入。另外，鄭州地鐵上一次洪災中發生雨水灌入事故，導致14人死亡、5人受傷，近期又遇上Delta疫情爆發，目前尚未恢復載客。

▼京廣路隧道雙向封閉。（圖／翻攝澎湃新闻）

▲▼暴雨再襲河南,鄭州，官方嚴陣以待。（圖／翻攝澎湃新闻）

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