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以為停車場管理員很爽！她12小時「頂40度巡邏」：一直洗腦我輕鬆

▲▼停車場,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲室內停車場夏天很悶熱，原PO要不停來回走動巡邏。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者黃可昀／綜合報導

停車場管理員每天坐在管理室，看起來似乎很輕鬆，不過一名女子實際做了以後才發現，根本和想像中不一樣！她抱怨每天上班時間長達12小時，要做的瑣事非常多，還要在將近40度的停車場來回巡邏，「我同事都一直洗腦我這工作輕鬆只是時間長，我怎麼感受不到呢？」

原PO在Dcard表示，她的班別是早上7點到晚上7點，一到停車場先打卡拜拜、算昨天的帳、與同事交接班，接著8點主管來以後就要整場繳費機消毒、補幣，再回到管理室把帳單與機台的錢清算好，到了下午1點開始最煎熬的「巡場」，B1到B3共「800多個停車格、5台繳費機、2個出入口、消防、梯間、廁所、巡邏點」都要檢查並拍照，接著回管理室休息約2小時再按照同樣流程巡場一次，最後數完錢、交接工作後才能下班。

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▲停車場,車格（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友說要選對公司，有些停車場管理員沒這麼累。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

她透露，停車場相當悶熱，巡場時要自己用走的，「長官都覺得在管理室很閒，一直叫你出去巡邏」，但一走出去就像進入烤箱，體感溫度超過40度，「像淋雨過一樣，熱到快暈倒，真的不誇張」，吃飯還要邊盯著監視器與車牌，每天都處於睡不飽的狀態，最讓原PO無奈的是底薪25K，加上零零總總的補貼、加班費也才3萬出頭，主管還要她「去貸款買一台機車，為了幫公司收其他站的營收。」

網友建議，「作業員薪水比較多，如果缺錢可以考慮看看」、「以妳的工作時長確實可以考慮作業員，我有做過電路板的作業員，但要看部門，像我待品檢就上班都有冷氣」、「抱歉....我以前真的以為停車場管理員很爽.....辛苦了」。不過也有幸運兒是遇到很輕鬆的公司，「是不是走錯公司了，我們的停車場真的很爽耶，上班十小時，實際工作不長，做完該做的，一半以上的時間大家都玩自己的不然就是追劇。」

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