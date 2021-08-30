288萬人要打BNT　高端疫苗施打意願變化曝

▲高端疫苗施打。（圖／記者劉亮亨攝）



記者陶本和／台北報導

由台積電、鴻海永齡與慈濟購買的BNT疫苗，日前因中國棄單下，蔡英文政府成功攔截這批原廠直送的200萬劑現貨，預計近期就會抵台。根據民眾意願變化的統計顯示，8月19日至29日期間，有288萬人勾選施打BNT，而本來勾選「AZ+莫德納」的民眾減少最多，達230萬人，不過多數改為「加選BNT」；而國產高端疫苗並未減少，維持近62萬人願意施打。

上海復星本來計畫爭取中國第三劑「追加針」市場，而訂購一批疫苗，要在官方使用授權後輸入中國；因此，BNT原廠客製化生產了一批疫苗給中國。不過，原本預期10週內BNT疫苗可以通過「行政審批」，但遲至8月仍舊遲無下文。最終，上海復星只好脫手放棄進口，由德國原廠另為通知買家（包括台灣），表示有這一批原廠製造、原廠包裝的現貨；而本來該批貨是要給土耳其，但在交涉過程中，台灣成功攔截，截獲了300萬劑中的近200萬劑BNT疫苗。

依照規劃，這200萬劑成功截獲的BNT疫苗，順利的話近期就會抵台，中央疫情指揮中心日前也開放民眾預約。根據8月19日下午1時至29日下午1時的統計資料顯示，共有288萬人勾選BNT疫苗。

民眾在其他疫苗的選擇變化上，減少最多的是勾選「AZ＋莫德納」的民眾，從本來735萬人降到506萬人，不過有145萬人改成「AZ＋莫德納＋BNT」複選。

減少第二多的，則是「單選莫德納」的民眾，從本來435萬人降到335萬人，減少了100萬人，但多了105萬人勾選「莫德納＋BNT」複選。

至於外界關心國產高端疫苗是否會因BNT抵達而受到影響？根據統計，8月19日有60萬5772人勾選高端，到了8月29日則變成61萬8088人，並未有減少趨勢，其中有36.6萬人還沒有打過任何一劑疫苗。總體而言，多數民眾在疫苗施打意願上，多半是「加選BNT」，只有少數人將原來的意願進行更改。

▼高端疫苗 。（圖／記者劉亮亨攝）

