西門町碰瓷哥栽了！腳開開狂喊「壓到我了」　檢認證：職業級的

▲鄭姓男子騎車時，故意把腳伸很長，讓旁邊的車輛輾過後要求駕駛賠償紅包，涉嫌詐欺起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓機車騎士在西門町停等紅綠燈時，突然猛敲旁邊剛起步的自小客車車窗，對著車內女駕駛大喊：「壓到我的腳」，堅持不報警但要索討1500元紅包，女駕駛覺得奇怪而報案，警方調閱監視器發現，鄭男3年前就曾以類似的碰瓷手法製造假車禍，這次又故意把腳伸很長，讓車子輾，台北地檢署30日依詐欺未遂起訴鄭男。

鄭男2020年12月19日下午1點多的時候，騎車行經西門町峨嵋街與昆明街口等紅燈，就在燈號轉綠的同時，鄭男突然把左腿伸長放到左方自小客車前，等車子前輪輾過自己左腳後，瘋狂敲打車窗示意駕駛停車。

柯姓女駕駛得知自己壓到人，趕緊下車詢問鄭男傷勢，並表示要報警處理，鄭男卻堅持不要警察到場，要求柯女給個1500元紅包意思意思就好，柯女希望鄭男至少去醫院驗個傷，鄭男也照做，但是因為沒錢，拿了驗傷單沒付錢蓋上醫院大印就跑走。

最後柯女還是報案，鄭男只好硬著頭皮控告柯女涉嫌過失傷害，警方一查發現鄭男1998年間就曾因類似手法詐財被判刑，另外也曾因無法證明犯行而獲不起訴，辦案人員懷疑鄭男這次又重施故技，調閱路口監視器，果然發現鄭男明顯刻意把腳伸得很長製造假車禍，台北地檢署因此依詐欺取財未遂罪起訴鄭男，柯女過失傷害部分則不起訴。

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