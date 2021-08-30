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眼睜睜看母親摔死還全程錄影詐保3千萬！公務員兒子與丈夫定讞

▲▼婦隧道口自拍墜谷亡...兒：不用送醫，刑事局查出詐保千萬。（圖／記者柳名耕翻攝）

 ▲婦人的丈夫、兒子眼睜睜看婦人從這裡摔落，竟是詐保3千萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園葉姓婦人因為欠下3千餘萬元的巨額債務，為了償債，與第二任丈夫、兒子，共同謀畫自殺詐保。2017年4月間，丈夫駕車載著婦人、次子前往大溪北橫公路，而後婦人在欄杆旁自拍後，跳下深谷自殺，丈夫手機錄影後隨即理賠，但遭檢警識破。一二審均將丈夫判刑3年、兒子判刑1年半，更一審改將丈夫判刑2年6月、擔任公務員的兒子判刑1年2月，另外丈夫的姊姊也判刑6月。全案上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴定讞。

本案發生在2017年4月間，男子陳政賢報案，指稱妻子葉治萍（50歲），在大溪北橫公路復興路百吉隧道口前16公尺邊坡，因坐在護欄自拍不慎摔死，在場還有葉女與前夫所生的次子陳俊宏目擊；此外陳政賢也以手機錄下意外發生過程。檢方相驗後，陳男即向3家保險公司聲請理賠，檢警覺得可疑，展開追查。

經過清查後，檢警發現葉女因投資股票失利欠下巨額債務，還疑似挪用公司2千餘萬元公款。2016年葉女與第一任丈夫出遊時，丈夫溺水身亡，當時因查無外力介入，以意外結案，葉女領到1千多萬元保險理賠，並與交往多年的第二任丈夫陳政賢結婚。

因此檢警認為，葉女為了償債，結婚後就與陳政賢、次子陳俊宏，共同策畫自殺詐保案件。檢警發現3人多次到場勘查地形，因此將陳政賢、陳俊宏聲請羈押獲准，最後順利突破兒子心防，才查出詐保的真相。檢方依照「加工自殺罪」，對陳政賢、陳俊宏提起公訴。

一二審均認定有罪，將2人分別判刑3年與1年半，案經撤銷發回，更一審於2月間宣判，改認定2人與死者共謀詐保，因此以「加重詐欺罪」將陳政賢判刑2年6月、陳俊宏判刑1年2月；另外協助2人的陳政賢胞姊，也判刑6月，得易科罰金。全案再上訴最高法院，最高法院30日駁回上訴定讞，由於陳俊宏於案發後考上公務員而在桃園市府工作，這次遭判刑1年2月定讞，公職生涯將就此泡湯。此外，陳政賢在案發後，就委請胞姊偽造死者的在職證明，以利詐保，這部分最高法院日前將陳政賢判刑6月與8月（得易科罰金）、胞姊判刑10月、得易科罰金30萬元，先行定讞。

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