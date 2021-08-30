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快訊／郭台銘要BNT保留3000萬劑　蘇貞昌：已預購次世代莫德納

記者黃巈禾／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨（29）日表示，已向BNT公司表達優先處理我方今年採購疫苗提前到貨，以及明年為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得不錯的回應，盼政府能「有備無患」勝於「量出為入」，讓疫苗供應不斷鏈。對此，行政院長蘇貞昌回應，「我國已預購次世代莫德納疫苗，只要有需要我們都超前部署」。

郭台銘29日晚間在臉書表示，已向BNT試探詢各國明年疫苗供應的期程及數量等問題，希望台灣有考慮繼續採購的情形下，能優先處理我方今年採購剩餘數量提早到貨，以及明年疫苗是否能為台灣保留3000萬劑的額度，目前獲得很不錯的回應，但國際間至少都要在6到8個月前提出採購意願，不僅有助加速前面的供貨期程與速度，也能進一步協商確保供應不斷鏈，可預期的到貨期程有助於計劃性施打，減少民怨。

郭台銘指出，他僅是依據經驗提出建言，也盡力為台灣保留機會，當然，政府必然會有全面性的最佳考量，只是身處催貨前線的他，有義務把一切狀況提供給政府做決策參考，對於基本的原則，原廠製造、分裝、客製化標籤絕對是必要且無庸置疑。

蘇貞昌今（30）日前往中央疫情指揮中心視察。針對郭台銘找BNT談明年為台灣保留3000萬劑一事，蘇貞昌表示，各國都因為疫情關係搶疫苗，我國已預購次世代莫德納疫苗，只要有需要我們都超前部署，也感謝台積電、鴻海、慈濟都捐贈疫苗，感謝郭董的善意提醒。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）

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