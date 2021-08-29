嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人曝：都沒掃實聯制

▲嘉義文化路夜市人潮爆炸，當地人驚了：「都沒掃實聯制」。（圖／翻攝自綠豆嘉義人）

記者趙蔡州／綜合報導

國內新冠疫情好轉，加上正逢暑假最後的周末，許多民眾紛紛帶家人、約朋友出門旅遊或逛街。嘉義市文化路夜市28日（周六）晚間出現人潮爆滿情況，不料有民眾發現，許多遊客進入夜市，都沒有掃描實聯制，讓不少在地網友擔心，畢竟疫情還未完全清零，怕有「萬一」就會造成疫情擴散。

臉書粉絲團「綠豆嘉義人」28日晚間上傳一張，嘉義市文化路夜市人潮爆滿的照片，照片中雖然每一個人都有帶口罩，但因為逛街的人實在太多了，導致難以維持安全社交距離。

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另據《聯合新聞網》報導，當地一名劉先生表示，28日晚間看見文化路夜市湧現誇張人潮，並發現有許多人「直接走過管制點」，沒有掃描實聯制，也沒有看見有人阻攔管制。

對此，嘉義市政府建設處表示，文化路夜市的北端、南端路口有派3名同仁宣導，除了有警方協助外，夜市自治會也有派人管控，可能是28日晚間人潮太多了，才無法仔細注意每個人，是否有確實完成實聯制，未來會加強檢查及防疫宣導。

其他網友看了夜市的照片後紛紛表示，「真的要做好自我防護，雖然解禁了一些，但沒事還是不要亂出門」、「不意外啦，暑假最後一個假日，各地的夜市應該都爆滿吧」、「一定要這麼迫不及待出去逛嗎」、「還沒完全清零，大家別衝動啊」。

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