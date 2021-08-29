　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人曝：都沒掃實聯制

▲▼嘉義文化路夜市「半年來最多人」在地人驚：實聯制沒人理。（圖／翻攝自綠豆嘉義人）

▲嘉義文化路夜市人潮爆炸，當地人驚了：「都沒掃實聯制」。（圖／翻攝自綠豆嘉義人）

記者趙蔡州／綜合報導

國內新冠疫情好轉，加上正逢暑假最後的周末，許多民眾紛紛帶家人、約朋友出門旅遊或逛街。嘉義市文化路夜市28日（周六）晚間出現人潮爆滿情況，不料有民眾發現，許多遊客進入夜市，都沒有掃描實聯制，讓不少在地網友擔心，畢竟疫情還未完全清零，怕有「萬一」就會造成疫情擴散。

臉書粉絲團「綠豆嘉義人」28日晚間上傳一張，嘉義市文化路夜市人潮爆滿的照片，照片中雖然每一個人都有帶口罩，但因為逛街的人實在太多了，導致難以維持安全社交距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另據《聯合新聞網》報導，當地一名劉先生表示，28日晚間看見文化路夜市湧現誇張人潮，並發現有許多人「直接走過管制點」，沒有掃描實聯制，也沒有看見有人阻攔管制。

對此，嘉義市政府建設處表示，文化路夜市的北端、南端路口有派3名同仁宣導，除了有警方協助外，夜市自治會也有派人管控，可能是28日晚間人潮太多了，才無法仔細注意每個人，是否有確實完成實聯制，未來會加強檢查及防疫宣導。

其他網友看了夜市的照片後紛紛表示，「真的要做好自我防護，雖然解禁了一些，但沒事還是不要亂出門」、「不意外啦，暑假最後一個假日，各地的夜市應該都爆滿吧」、「一定要這麼迫不及待出去逛嗎」、「還沒完全清零，大家別衝動啊」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
逛全聯見「神級罐頭」重出江湖　網嗨翻：以前超愛
本土劇女神渾圓半球滑出　泳池「邪惡視角」噴鼻血
央視「最美女記者」真實顏值曝光　零修圖照超驚艷：又戀愛了
美返台確診者曾去三創、光華、家樂福　北市匡列38人採檢結果曝
成人奶媽「現場哺乳」！客人躺懷裡喝　震驚大批網友
嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人：都沒掃實聯制
雷／《全明星2》總冠軍出爐！　最後一戰拔河2隊總重差20公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人曝：都沒掃實聯制

新北男胃鏡檢查前PCR　一口氣揪出全家10人通通確診

捷克3萬劑莫德納抵台　台北101點燈感謝「民主好夥伴」

瓊芳居停業14年「回歸了！」西門町50年老牌涼麵店重新開幕

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

百萬莫德納鐵粉「跳車」！系統開放第二天　近300萬人搶選BNT

錯愕！台中83年蜜豆冰店無預警宣布歇業　店家坦言：茫然、無助

還在羨慕網美的家？跟著「8個小心機」一步步把難搞廚房改造成超質感面貌

快訊／捷克贈3萬劑莫德納17:49抵桃機　台北101將點燈感謝

「旅行社員工怎撐過2年？」　網曝友人現況嘆：去工地、餐廳兼職

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

嘉義文化路夜市人潮爆滿！一張照驚呆網　在地人曝：都沒掃實聯制

新北男胃鏡檢查前PCR　一口氣揪出全家10人通通確診

捷克3萬劑莫德納抵台　台北101點燈感謝「民主好夥伴」

瓊芳居停業14年「回歸了！」西門町50年老牌涼麵店重新開幕

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

百萬莫德納鐵粉「跳車」！系統開放第二天　近300萬人搶選BNT

錯愕！台中83年蜜豆冰店無預警宣布歇業　店家坦言：茫然、無助

還在羨慕網美的家？跟著「8個小心機」一步步把難搞廚房改造成超質感面貌

快訊／捷克贈3萬劑莫德納17:49抵桃機　台北101將點燈感謝

「旅行社員工怎撐過2年？」　網曝友人現況嘆：去工地、餐廳兼職

豪放女沙灘「掏姊夫解決」！20秒就高潮被逮傻眼：以為沒人看到

F4《流星雨》20歲了！　幕後製作人曝當年「不可能的任務」

日本莫德納疫苗「異物混入」急喊卡　厚勞省給答案了

郭董透露已向BNT爭取明年預留3000萬劑　徐巧芯：舉雙手贊成！

殉職13名美軍遺體返國　拜登親自到多佛空軍基地致敬

雷／天心《俗女2》飆流利韓語！　墨鏡一拿掉曝「大表姐」悲慘婚姻生活

美軍在喀布爾軍事打擊「瞄準炸彈客」　民宅爆炸傳1死3傷包括兒童

逛全聯見「神級罐頭」重出江湖！她秒回家開箱　網嗨翻：以前超愛

伊能靜深夜濃妝上酒吧…被嗆「眼袋割痕明顯」　遭疑整形嚴厲反擊！

爆米花／顏郁軒延長賽再見3分砲　台中逆轉勝洪宸宇奪勝投

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

今暴增23例確診「13本土、10境外」

今增13例本土！新北11例最多

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

好市多買鍵盤「卻見隱藏版符號」！萬人求買

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

全台大學準備開學　各校措施一次看

新北三峽10人家庭群聚！確診最小2歲

「雙北暴增10例↑」慘了：全台景點擠滿人

AZ開放預約「3小時登記過半數」

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

胸悶送急診忍不住菸癮！他下秒「全身發紫倒臥花圃」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

今暴增23例確診「13本土、10境外」

她買到好市多「殞落神物」！苦主慘曝血淚教訓

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

宋智孝不敵攻擊只能認了：交往過金鍾國

今增13例本土！新北11例最多

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面