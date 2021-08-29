　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

▲近期中南部水患青蔥供應量減少，宜蘭三星蔥每公斤從1週前89元漲為231元。（圖／記者游芳男攝）

▲一名人夫向店家要求餐點加蔥，不料下場竟超慘。（示意圖／記者游芳男攝）

網搜小組／閔文昱報導

外送服務在疫情期間給了民眾不少方便，也常常看到有趣的備註，忍不住會心一笑。一名人夫近日叫外送時，應老婆要求希望店家能多放一點蔥，不然他恐怕會回不了家，並在備註解釋，「因為我老婆是三屆空手到冠軍」。想不到當餐點送達時，店家卻在餐點中夾了一張紙條，讓這名人夫看了瞬間絕望，笑翻不少網友。

一名人夫在「爆廢公社二館」分享訂單截圖，只見他點了一份190元的麻辣五花牛套餐，並備註「蔥給我多一點，要不然我今晚回不了家，我老婆三屆空手道冠軍…」對此，店家則以一張紙條回覆，「那您準備被打死了，因為…我們沒有蔥！哈～」讓原PO看了當場哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網友貼出搞笑訂單截圖和老闆回覆，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲網友貼出搞笑訂單截圖和老闆回覆，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO事後也在內文哀怨寫道，「所以我說老闆，我現在兩眼掛黑輪了。」搞笑的互動馬上笑翻許多網友，紛紛留言，「反正又不是第一次被揍，習慣就好」、「沒關係，她準備要奪取第4屆空手道冠軍了」、「沒事，打是情，罵是愛，我們會緬懷你的」、「我只想跟你說，你老婆的拳頭很大，你要忍一下」。

另外，也有不少網友猜測店家不加蔥的主因，「被打也認命吧！現在一把蔥要180，之前一把40，你多挨幾拳吧！」、「蔥現在很貴耶！一捆500多！正常才100多」、「最近的蔥真的貴到翻！很多不太愛青菜跟蔥、香菜的現在都會主動加」。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
男偶像上節目突被剪光　網抖：下一個趙薇？
人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」　店家藏絕望紙條這樣回
貘法少女命名大戰「截止前殺出黑馬」　2字萌名讓冠軍退縮了
女「裸上身」在家熟睡！毒蟲闖門性侵　見她斷氣繼續蹂躪
死者多到停屍間裝不下！美新冠死亡數狂飆　出動冷藏卡車
不敗教主：中秋節賣出0056　但要注意這1點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

百萬莫德納鐵粉「跳車」！系統開放第二天　近300萬人搶選BNT

錯愕！台中83年蜜豆冰店無預警宣布歇業　店家坦言：茫然、無助

還在羨慕網美的家？跟著「8個小心機」一步步把難搞廚房改造成超質感面貌

快訊／捷克贈3萬劑莫德納17:49抵桃機　台北101將點燈感謝

「旅行社員工怎撐過2年？」　網曝友人現況嘆：去工地、餐廳兼職

LIVE／捷克贈「3萬劑莫德納疫苗」來了　機場畫面直擊

好市多買到韓文鍵盤　他「不死心再買一次」驚呆！網笑：要限購了

連收2預約簡訊！她急PO網尋「疫苗主人」：怕他永遠打不到

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

百萬莫德納鐵粉「跳車」！系統開放第二天　近300萬人搶選BNT

錯愕！台中83年蜜豆冰店無預警宣布歇業　店家坦言：茫然、無助

還在羨慕網美的家？跟著「8個小心機」一步步把難搞廚房改造成超質感面貌

快訊／捷克贈3萬劑莫德納17:49抵桃機　台北101將點燈感謝

「旅行社員工怎撐過2年？」　網曝友人現況嘆：去工地、餐廳兼職

LIVE／捷克贈「3萬劑莫德納疫苗」來了　機場畫面直擊

好市多買到韓文鍵盤　他「不死心再買一次」驚呆！網笑：要限購了

連收2預約簡訊！她急PO網尋「疫苗主人」：怕他永遠打不到

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

陷不倫風波…許藍方行善被酸「出事就捐款」！　回應揭未來動向

21歲男偶像上節目突被剪光！　「選秀+爸媽欠債」網抖：下一個趙薇？

富邦打線連續追分　前5局5比6落後樂天

胸悶送急診…忍不住抽根菸！他下秒「全身發紫倒臥花圃」嚇壞警衛

《鬥陣》麥卡利確定改名「要更符合遊戲」　社群熱議：矯枉過正？

「投到眼淚流下來」林子崴克服復健飆速148　快回一軍了

鐵漢爸幫女兒溫柔剃腳毛！　一顆「厭世麻糬」垂手臂放棄媽笑翻

台南東區東寧、東安路口驚傳瓦斯外洩　消防人員灑水警戒

人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

後疫時代「科技大廠湧入高雄」！2地區房價狂漲　傳台積電也落腳

生活熱門新聞

今暴增23例確診「13本土、10境外」

今增13例本土！新北11例最多

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

全台大學準備開學　各校措施一次看

「雙北暴增10例↑」慘了：全台景點擠滿人

好市多買鍵盤「卻見隱藏版符號」！萬人求買

新北三峽10人家庭群聚！確診最小2歲

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

AZ開放預約「3小時登記過半數」

更多熱門

相關新聞

他急按下車鈴下秒糗大　司機尬回1句長知識

他急按下車鈴下秒糗大　司機尬回1句長知識

許多人防疫期間都關在家不出門，當然也不會搭乘大眾交通運輸工具。就有網友發文表示，他實在太久沒有搭公車，結果日前準備下車時，才按了「下車鈴」就瞬間糗大。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛表示，「沒事的，我也按過」、「司機以為又要開去警局了」。

清境遇女學生「刁車」！他「1舉動」震驚網

清境遇女學生「刁車」！他「1舉動」震驚網

原物料成本低「蛋糕卻很貴」　過來人揭內幕

原物料成本低「蛋糕卻很貴」　過來人揭內幕

「暴力鴨」179萬買了很盤？　內行揭1關鍵

「暴力鴨」179萬買了很盤？　內行揭1關鍵

捧文姿云臉給安慰　女神曬整串獎牌

捧文姿云臉給安慰　女神曬整串獎牌

關鍵字：

空手道空手道冠軍爆廢公社二館加蔥

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

今暴增23例確診「13本土、10境外」

李㼈悲送父親最後一程　告別式大批黑衣兄弟相送

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

宋智孝不敵攻擊只能認了：交往過金鍾國

男星17歲入圍金曲被抓包「13首歌抄襲」下場超慘

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面