人夫點餐求加蔥「我老婆三屆空手道冠軍」！店家藏絕望紙條這樣回

▲一名人夫向店家要求餐點加蔥，不料下場竟超慘。（示意圖／記者游芳男攝）

網搜小組／閔文昱報導

外送服務在疫情期間給了民眾不少方便，也常常看到有趣的備註，忍不住會心一笑。一名人夫近日叫外送時，應老婆要求希望店家能多放一點蔥，不然他恐怕會回不了家，並在備註解釋，「因為我老婆是三屆空手到冠軍」。想不到當餐點送達時，店家卻在餐點中夾了一張紙條，讓這名人夫看了瞬間絕望，笑翻不少網友。

一名人夫在「爆廢公社二館」分享訂單截圖，只見他點了一份190元的麻辣五花牛套餐，並備註「蔥給我多一點，要不然我今晚回不了家，我老婆三屆空手道冠軍…」對此，店家則以一張紙條回覆，「那您準備被打死了，因為…我們沒有蔥！哈～」讓原PO看了當場哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友貼出搞笑訂單截圖和老闆回覆，引發關注。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO事後也在內文哀怨寫道，「所以我說老闆，我現在兩眼掛黑輪了。」搞笑的互動馬上笑翻許多網友，紛紛留言，「反正又不是第一次被揍，習慣就好」、「沒關係，她準備要奪取第4屆空手道冠軍了」、「沒事，打是情，罵是愛，我們會緬懷你的」、「我只想跟你說，你老婆的拳頭很大，你要忍一下」。

另外，也有不少網友猜測店家不加蔥的主因，「被打也認命吧！現在一把蔥要180，之前一把40，你多挨幾拳吧！」、「蔥現在很貴耶！一捆500多！正常才100多」、「最近的蔥真的貴到翻！很多不太愛青菜跟蔥、香菜的現在都會主動加」。