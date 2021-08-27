清境遇女學生騎Gogoro「刁車」！他「1舉動」震驚網：太超過了

▲男網友和朋友傍晚從清境下山，路上碰到女學生騎狗狗肉沒電「刁車」。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

實習記者高琳景／綜合報導

根本是超級大暖男！一名男網友被朋友載去清境看風景，沒想到在回程途中遇到女學生「刁車」，直接讓他們上演一場「硬肝之旅」，甚至整晚沒睡直接去上班，讓網友們驚呼「怎麼有這麼佛心的人。」

一名網友今（27）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示自己本來只是單純被人載出門賞風景，沒想到從仁愛鄉往清境的回程路途中，在山路遇到一名「刁車」的女學生，原因是Gogoro沒電卡在山路中，因此無法順利抵達環島的下一站花蓮。

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▲原Po和朋友回家開貨車來救援女學生。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

男網友認為，因為刁車地點離最近的換電站（埔里）距離30公里，如果換好電池再回到刁車的地方，也一定到不了花蓮，由於當時已經傍晚5點多，兩人也不能把女學生丟在山裡不管，最終決定好人做到底，「回家開貨車，直接載女學生和Gogoro到花蓮。」

原PO表示，因為開貨車到刁車的地方，已經晚上七點了，就這樣一路載著狗狗肉，開中橫過去花蓮，「真的連一個換電站都沒有，半夜1點才到目的地，也沒有收任何費用，跟朋友馬上又從花蓮回到彰化。」整個完成時已經是早上7:30了，只能接著去上班，讓他直呼「反正爛好人都做到底了」。

▲兩人一路載著Gogoro和女學生開中橫到花蓮。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

貼文曝光後，網友們紛紛驚呼「做的太太太超過了！」、「你人怎麼可以這麼好」、「人超好的！她很幸運遇到你們」、「後座載梁靜茹？」、「你果然是，爛好人」、「台灣最美的風景」、「狗肉幸運遇到熱心的好人」、「真的是好人做到底」。

還有網友指出「狗肉不適合跑太深山」、「我騎上班都會沒電了，怎麼會有人騎環島」、「狗車主是那來的勇氣，還是他的車有循環充电」、「認真覺得敢獨自騎狗肉，沒有其他油車伴行的人很有膽，真的是不怕車掉在荒郊野嶺」、「騎電動車環島，到底哪來的勇氣啊！他當他的狗狗肉是皮卡丘嗎？電力十足」。

▼到達目的地時也已經凌晨1點多。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）