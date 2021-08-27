太久沒搭公車！「急按下車鈴」下秒糗大了　司機尬回1句千人長知識

▲原PO已經很久沒有搭公車。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人防疫期間都關在家不出門，當然也不會搭乘大眾交通運輸工具。就有網友發文表示，他實在太久沒有搭公車，結果日前準備下車時，才按了「下車鈴」就瞬間糗大。貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛表示，「沒事的，我也按過」、「司機以為又要開去警局了」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到自己已經好一陣子沒有搭公車，先前準備下車前，他一如往常的「按鈴」，並走向前面的車門，刷卡準備下車。

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怎料才一走近司機，司機竟忽然說「下車請按下車鈴好嗎？你按的是性騷擾。」原PO聽完以後瞬間尷尬又丟臉，連說了好幾次對不起，「真的不好意思！我不知道。」

▲原PO下車按錯鈴。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

事後，原PO也表示，他真的不曉得現在公車都有性騷擾的投訴按鈕，還好現在都戴著口罩，應該沒人認出他是誰，實在感謝司機小姐的諒解。

貼文一出，網友也紛紛留言回應，「我是公車司機，到現在只看過按錯，沒看過被性騷擾的」、「不小心笑到流眼淚」、「原來有這種按鈕，我太久沒坐公車了」、「司機當時怕極了」、「原來現在公車也有性騷擾按鈴喔，好久沒搭公車了，真懷念」、「太尷尬了」。