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陸數據安全法將生效　國企數據被要求遷出阿里、騰訊雲端

▲阿里巴巴開放美國小企業銷售商品。（圖／路透）

▲阿里巴巴。（圖／路透）

文／中央社台北29日電

天津市近日要求當地國有企業將數據從阿里巴巴、騰訊等民營雲端空間遷出，改存放到官方搭建的「國資雲」平台。在當局強調數據安全和隱私保護的背景下，這項作法引起關注。

中國近期日益關注數據安全問題，將於9月1日生效的「數據安全法」中，也對未經允許將數據轉移到境外，和提供給外國司法機構等行為，做出罰則規範。而包括蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）等外企都已在中國建構數據中心。

綜合第一財經和香港南華早報（SCMP）報導，天津市國資委近期發布一份「關於加快推進國企上雲工作完善國資雲體系建設的實施方案」，要求當地國企逐步將數據轉移到「國資雲」。

▲▼騰訊 。（圖／路透社）

文件要求，國企不能再搭建新的數據中心、購買伺服器和其他儲存硬體；也禁止和阿里巴巴、華為和騰訊，以及國營通訊商中國電信、中國移動和中國聯通等雲端平台續簽或簽訂新合約。阿里巴巴旗下的「阿里雲」是中國規模最大的雲端空間平台，其次則是騰訊和華為。

這份文件又要求，國企要在租約到期2個月內將數據遷往「國資雲」，原則上在9月底前完成。天津並非首個建構「國資雲」的省市，此前四川國資委也在4月發布當地的「國資雲」，浙江也於3月宣布建設「國資國企數字（數位）化監管應用」。

一些分析指出，「國資雲」仍需依託現有雲端運算商的建設和運營。但也有分析認為，在官方加強數據安全、隱私保障和加強反壟斷的背景下，「國資雲」的出現象徵著阿里巴巴、騰訊等網路企業在「政企服務」領域的影響力弱化。

日前「阿里雲」也被爆出2019年曾未經用戶同意，將註冊訊息洩露給第3方合作公司，遭浙江省通信管理局要求整改。「阿里雲」則指是一名員工違紀洩漏給分銷商員工，已嚴肅處理整改。事後，中共中央紀律委員會網站也對此刊發評論，指個資保護的「安全鎖不容撬動」。

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