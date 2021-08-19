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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

騰訊總裁：預計更多監管措施將推出　短期內有不確定性

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

▲騰訊。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊控股18日舉行財報電話會議，焦點全圍繞在大陸官方監管政策對騰訊的未來影響。騰訊總裁劉熾平表示，預期會有更多監管措施推出，短期內有不確定性，但他有自信騰訊能夠完整合規，並將從中受益。

對於近期關注度最高的遊戲產業未成年人防沈迷問題，劉熾平指出，如果監管方能夠找出一個限制玩不同遊戲總時間的方法，將有助於解決問題，但這需要監管和企業各方的共識。

針對互聯網行業的監管問題，劉熾平認為，對互聯網的監管加強是全球趨勢，不僅在中國，在美國和歐洲也在發生，中國運行了更多更多結構化的監管框架，這是可以預期到的，「因為過去的監管相對寬鬆，尤其是考慮到互聯網行業的規模和重要性。」

▼騰訊推出的手機遊戲《王者榮耀》。（圖／CFP）

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

劉熾平提到，從監管者的角度來看，監管聚焦在發現行業不當行為，監督所有企業的合規行為，社會責任履行和公平競爭行為，預期未來有更多監管措施推出，「實施這些監管措施的目標是培養長期可持續發展的互聯網行業，政府當然了解互聯網行業在經濟和社會當中的重要性，所以他們希望培育長期健康的發展環境。」

劉熾平強調，騰訊對於監管的態度是積極擁抱新環境，完全合規，這會對公司和行業帶來益處，「我們在一個更容易完成合規的市場位置，合規經營是我們的經營哲學之一，我們的策略一直是為用戶創造價值，在商業化方面一直比較謹慎。」

劉熾平還說，騰訊通過開放平台為企業和實體提供支持，強調社會責任，強調科技向善，「綜合各種因素，我認為，會有更多監管措施推出，短期內有不確定性，但我有自信我們能夠完整合規，並將從中受益。」

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