境外移入突破性感染多　指揮中心：傾向加嚴機組檢疫防Delta

記者許維寧／台北報導

Delta病毒來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心於昨日公佈，一名長榮航空台籍機師日前已接種兩劑AZ疫苗未料仍遭「突破性感染」，為了防堵Delta病毒，指揮中心日前已召開專家會議，外傳將針對已接種兩劑疫苗的機組員檢疫改為5+9，指揮中心則於今（8/29）記者會上表示，目前還沒決定怎做，但基本方向「可能要先加嚴」。

國內新冠疫情爆發社區感染後，指揮中心3+11政策一度被視為「破口」，民航局除了加嚴機組員檢疫外，也依疫苗接種與否將長程航班機組員分為三類。第一類為打過第一劑疫苗未滿14天，需要7天居家檢疫、7天自主健康管理；第二類機組員為打過第一劑疫苗滿14天或打過第二劑疫苗未滿14天者，需要5天居家檢疫、9天自主健康管理；第三類則為完整接種兩劑疫苗者，入境日或隔日需接受 PCR採檢，若為陰性則可進入7天加強自主健康管理。

為了防堵Delta病毒入侵，指揮中心今天召開記者會說明，指揮官陳時中表示，目前長榮機師該案已經匡列26人，應該是把需要匡列的都匡列了。根據報告內容已經有檢驗21位，5位還等採檢中，已有19位採檢為陰性，目前沒有陽性，還有2例正在檢驗中。

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至於是否要建立更嚴格的監督機制，陳時中也說，針對該案，代表打了兩劑疫苗還是會有感染風險，可能會懷疑整體在管理、行動流程是不是有疏漏，目前還沒決定怎做，但基本方向「可能要先加嚴」，會於檢視所有流程再做決定。

至於改為5+9模式機率大不大？陳時中也說，目前正在檢視規定，會對規定做檢視，檢視完成再做評估。若機組員違反檢疫規定就會依照罰則開罰，若沒有就不會，不會因為染疫而處罰他，對任何人都是一樣。

另外，指揮中心發言人莊人祥則說，該案機師Ct值則為25，他的相關足跡則由地方政府做公布。

機師工會常務理事陳蓓蓓表示，該案感染機師之前已接種過兩劑疫苗，按照現行規定，接種過兩劑疫苗者，長程航班回台後入境當天或隔日必須做PCR篩檢，確認為陰性後才可進入七天加強自主健康管理。該案機師在一回台就被驗出，按照規定，機師應沒有進入社區，故也評估現行這樣的管理機制應該是有效的。因此機師工會建議，指揮中心可以在疫調完成後再決定是否真要趨嚴，做完疫調，才有更多資訊判斷、參考。

▲指揮中心表示，針對機組員檢疫可能會先要加嚴。（圖／指揮中心提供）