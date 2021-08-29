牽制中國　美航艦卡爾文森號睽違18年泊靠橫須賀

▲美國核動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）。（圖／達志影像）

文／中央社東京29日綜合外電報導

美國核動力航空母艦卡爾文森號28日泊靠橫須賀基地，非以橫須賀為母港的美國航艦泊靠，是自2009年尼米茲號以來頭一遭，駐日美軍表示，是為了進行補給和維護，短期內就會出港。

富士新聞網（FNN）報導，擁有最大打擊力的美國海軍航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）於28日下午進入位於神奈川縣的橫須賀基地泊靠，是自2003年以來時隔18年，它再度抵橫須賀基地。

卡爾文森號全長333公尺，搭載最先進的F-35C匿蹤戰機，相較於美國空軍使用的F-35A，可掛載更多武器來打擊敵方，此外，也搭載最先進CMV-22魚鷹運輸機，此兩機種都是首度前來日本。卡爾文森號睽違18年再度泊靠橫須賀，被視為是在牽制中國。

產經新聞報導，英國皇家海軍最新型「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦也計劃於9月泊靠橫須賀基地，似乎也是為了牽制加強海洋進出的中國。

以橫須賀基地為母港的美國核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）為了支援派駐阿富汗美軍撤離，目前正在阿拉伯海執行任務。

針對卡爾文森號泊靠橫須賀基地，美國海軍表示，這是為了支援全球規模的海上警備任務。卡爾文森號於8月上旬自美西聖地牙哥母港出海，艦上約4800名官兵於泊靠橫須賀基地期間，不會離開基地外出。