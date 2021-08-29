「洗白中國抹黑台灣」　謝志偉批郭正亮：墮落的知識份子

▲謝志偉、郭正亮。（合成圖／資料照、記者記者嚴云岑攝）



記者黃巈禾／綜合報導

民進黨前立委郭正亮指出，駐德代表謝志偉想藉BNT在德國造勢，遭鴻海創辦人郭台銘拒絕，而第二類打完疫苗，最沒資格叫人打高端。謝志偉批評，郭正亮靠造謠迎合中國，不再捍衛台灣價值。郭正亮反批，說不過就抹黑對方，明明是郭台銘催貨BNT，謝志偉扯官民努力，且在BNT購買和催貨上都沒功勞，可能怕大使做不下去。對此，謝志偉今（29）日反擊，「郭正亮，鬥爭貴黨，你家的事。洗白中國、抹黑台灣，我難坐視！」

謝志偉在臉書表示，郭正亮有種就直球對決說「對，我說了『謝志偉本來還想藉BNT疫苗在德國造勢，但遭到鴻海創辦人郭台銘拒絕。』這句話，我負責！謝志偉敢說我造謠，我沒有造謠！我要求謝志偉道歉」，一翻兩瞪眼不就結了嗎？但郭正亮在政論節目顧左右而言他說「這就是典型的辯論技巧，說不過別人就抹黑對方」，有哪個人被公開斥責偷錢、詐賭時，會回應「這就是典型的辯論技巧」？

對於郭正亮質疑在BNT的購買和催貨上不夠力，謝志偉認為，「咦，質疑我，OK啊！但是一定要造謠才能質疑嗎？還是要讓人家誤認為『郭謠』熟識『郭董』？」民主國家有言論自由，不代表可以隨意造謠，郭正亮說他不認識BNT的CEO，他的確不認識，但也沒說過有認識，BNT董事會專責此案的董事親自在電話裡跟他解釋，說明為什麼台灣疾管署都已簽BNT寄過去的合約，結果BNT沒能完簽的原因並請他諒解。

謝志偉指出，疾管署去年8月到今年1月盡心盡力買疫苗，被中國惡意攔截後，這些傢伙刻意放過中國就算了，還抹黑政府，「我今天對郭正亮的回應，不只是為了我本人，而是對他們洗白加害者中國政權，抹黑受害者台灣政府的無法忍受」。

謝志偉還說，郭正亮好歹也是耶魯博士，結果耶魯被他打成「魯爺」，這是墮落的知識份子的悲哀，是郭正亮自作自受，非他無情無義，他寫這些只有難過，沒有快意，但郭正亮鬼扯有前科，也許上節目的頭銜「民進黨前立委」應改成「民進黨前科立委」比較符合事實。