　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「洗白中國抹黑台灣」　謝志偉批郭正亮：墮落的知識份子

▲▼謝志偉、郭正亮。（合成圖／資料照、記者記者嚴云岑攝）

▲謝志偉、郭正亮。（合成圖／資料照、記者記者嚴云岑攝）

記者黃巈禾／綜合報導

民進黨前立委郭正亮指出，駐德代表謝志偉想藉BNT在德國造勢，遭鴻海創辦人郭台銘拒絕，而第二類打完疫苗，最沒資格叫人打高端。謝志偉批評，郭正亮靠造謠迎合中國，不再捍衛台灣價值。郭正亮反批，說不過就抹黑對方，明明是郭台銘催貨BNT，謝志偉扯官民努力，且在BNT購買和催貨上都沒功勞，可能怕大使做不下去。對此，謝志偉今（29）日反擊，「郭正亮，鬥爭貴黨，你家的事。洗白中國、抹黑台灣，我難坐視！」

謝志偉在臉書表示，郭正亮有種就直球對決說「對，我說了『謝志偉本來還想藉BNT疫苗在德國造勢，但遭到鴻海創辦人郭台銘拒絕。』這句話，我負責！謝志偉敢說我造謠，我沒有造謠！我要求謝志偉道歉」，一翻兩瞪眼不就結了嗎？但郭正亮在政論節目顧左右而言他說「這就是典型的辯論技巧，說不過別人就抹黑對方」，有哪個人被公開斥責偷錢、詐賭時，會回應「這就是典型的辯論技巧」？

對於郭正亮質疑在BNT的購買和催貨上不夠力，謝志偉認為，「咦，質疑我，OK啊！但是一定要造謠才能質疑嗎？還是要讓人家誤認為『郭謠』熟識『郭董』？」民主國家有言論自由，不代表可以隨意造謠，郭正亮說他不認識BNT的CEO，他的確不認識，但也沒說過有認識，BNT董事會專責此案的董事親自在電話裡跟他解釋，說明為什麼台灣疾管署都已簽BNT寄過去的合約，結果BNT沒能完簽的原因並請他諒解。

謝志偉指出，疾管署去年8月到今年1月盡心盡力買疫苗，被中國惡意攔截後，這些傢伙刻意放過中國就算了，還抹黑政府，「我今天對郭正亮的回應，不只是為了我本人，而是對他們洗白加害者中國政權，抹黑受害者台灣政府的無法忍受」。

謝志偉還說，郭正亮好歹也是耶魯博士，結果耶魯被他打成「魯爺」，這是墮落的知識份子的悲哀，是郭正亮自作自受，非他無情無義，他寫這些只有難過，沒有快意，但郭正亮鬼扯有前科，也許上節目的頭銜「民進黨前立委」應改成「民進黨前科立委」比較符合事實。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
雞肉乾也有非洲豬瘟！高雄移工宿舍60包肉品驗出陽性
《刻在》爆抄襲這首鋼琴曲　原作者回應了
WHO配送1億劑中國疫苗　南非「嚇爆拒絕」曝原因
18歲校花女兒留學　余皓然「驚見2食物」：讓妳離開是對的
《刻在》爆抄襲！他挖「鐵證對比」怒：一模一樣
200萬高薪男偷吃姊姊閨密！　怪老婆「性冷感」下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍士博指台灣疫苗外交進行式　「說不定一個不小心就建交了」

「洗白中國抹黑台灣」　謝志偉批郭正亮：墮落的知識份子

正國會立委喊「別漏接青年族群」　要求大學研究生開學前接種疫苗

綠營大數據／館長、千千曬「高端小黃卡」加持　蔡英文網路好感度飆增

林佳龍光合之行首站深入台中和平　挽袖做了這件事

不滿BNT分配！　國民黨轟「裝肖仔」：要開學英系就出來騙年輕人

快訊／新系立委也發聲！　周春米、林宜瑾：29歲以下優先打BNT疫苗

郭董赴歐催BNT→200萬劑先來台　她曝完整內幕「顧立雄也是關鍵」

國民黨反萊豬造勢　民進黨轟：把公投當黨主席選舉鬥爭工具

防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

藍士博指台灣疫苗外交進行式　「說不定一個不小心就建交了」

「洗白中國抹黑台灣」　謝志偉批郭正亮：墮落的知識份子

正國會立委喊「別漏接青年族群」　要求大學研究生開學前接種疫苗

綠營大數據／館長、千千曬「高端小黃卡」加持　蔡英文網路好感度飆增

林佳龍光合之行首站深入台中和平　挽袖做了這件事

不滿BNT分配！　國民黨轟「裝肖仔」：要開學英系就出來騙年輕人

快訊／新系立委也發聲！　周春米、林宜瑾：29歲以下優先打BNT疫苗

郭董赴歐催BNT→200萬劑先來台　她曝完整內幕「顧立雄也是關鍵」

國民黨反萊豬造勢　民進黨轟：把公投當黨主席選舉鬥爭工具

防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

琳妲圈內男友傳訊曖昧巫苡萱！　她崩潰被劈腿：可看對話嗎

許藍方FB「6月星賞」收益金額曝光…她全捐了！　亮出捐款證據

「老公寓避買2樓？」網狂點頭！他反笑勸別煩惱　1句話爆共鳴

美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

1年前《刻在》就被抓抄襲！　陸鋼琴曲作者親上火線回應：確實挺像

快訊／IZ*ONE張員瑛確診！同公司安兪真也檢驗結果出爐

外酥內軟嫩！彰化超罪惡「扣肉炸饅頭」　爽脆酸菜大把塞入超澎湃

鄭宗哲致勝安　徐基麟傷後歸隊好投

搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

藍士博指台灣疫苗外交進行式　「說不定一個不小心就建交了」

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

綠營大數據／館長曬「高端小黃卡」　小英網路好感度飆增

5倍券商機台中砸3.5億全國最大加碼　盧秀燕說話了

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

不滿BNT分配！　國民黨轟「民進黨裝肖仔」

郭董赴歐催BNT→200萬劑先來台　她曝完整內幕「顧立雄也是關鍵」

不滿第二類跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了

快訊／新系立委也發聲！　周春米、林宜瑾：29歲以下先打BNT

王浩宇打高端「出現副作用」！傻眼分享現況

快訊／新莊40歲女打完高端疫苗　4天後騎車外出昏倒送醫亡

林佳龍光合之行首站深入台中和平　挽袖做了這件事

綠委喊別漏接青年族群　要求18至29歲接種疫苗

新北+0「板橋大遠百再爆確診」　侯友宜最新說明

快訊／31萬份新北特惠券「最高換1萬」　侯友宜：搭配五倍券使用

快訊／五倍券如何登記預約？　一張圖看4大管道「紙本＆數位綁定」

更多熱門

相關新聞

他酸「高端打下去恐出人命」！ 網氣炸出征

他酸「高端打下去恐出人命」！ 網氣炸出征

高端疫苗23日開打，總統蔡英文率先示範接種，但一開打就傳出3例施打後不適案例，沒想到24日午再傳出，陸姓網路專欄作家施打後，今早出現不適症狀送醫，到院前已死亡。不過，就有網友發現，已經接種過2劑AZ疫苗的駐德代表謝志偉昨日才發文反串，「高端再打下去，恐怕會出人命」引發網友砲轟，「大使級烏鴉嘴」、「你剛放完屁不到12小時，就出人命了！」

謝志偉讚：我台灣我驕傲！　有高端「台灣擺脫中國干擾」

謝志偉讚：我台灣我驕傲！　有高端「台灣擺脫中國干擾」

BNT好消息！　謝志偉：德來訊「有很正面的發展」

BNT好消息！　謝志偉：德來訊「有很正面的發展」

賈永婕送PAPR卡關！駐德代表：我來

賈永婕送PAPR卡關！駐德代表：我來

謝志偉爆接密令喬事　被告知「你們有人洩密給中國」

謝志偉爆接密令喬事　被告知「你們有人洩密給中國」

關鍵字：

謝志偉郭正亮

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

正妹手機遺驚見「流浪漢自拍」結局超暖

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面