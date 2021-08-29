　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罕病女和男同學喝酒「突然睡死」！　醒來內褲反穿、鎖骨有草莓

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲小蘭睡著時被脫光猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義某學校一名鄧姓男生與患有猝睡症的女同學小蘭（化名）相約喝酒，趁女方突然睡著之後脫下她的內衣及內褲，親吻鎖骨、吸吮左胸，更用下體磨蹭對方下體擺動。小美回家後發現自己的內褲反穿，且身上有瘀青，鎖骨還疑似有種草莓的跡象，之後決定提告。儘管鄧男矢口否認趁小蘭睡著時占便宜，法官審酌後仍依乘機猥褻罪判處鄧男1年徒刑，可上訴。

判決書指出，鄧男與小蘭是同班同學，因此知道女方患有猝睡症，一種會發生嚴重嗜睡症狀的罕見睡眠障礙，若不定時服用藥物會無法控制突然睡著。2020年5月鄧男與小蘭相約在社團辦公室喝酒，並且說好要一起喝到半夜；男方帶來1瓶紅酒和2瓶啤酒，兩人在當晚午夜開始喝酒聊天。

約接近凌晨4點時，小蘭因為沒有吃藥因此在椅子上突然睡著，鄧男在小蘭意識模糊的時候偷偷和她告白，接著親吻她的嘴部、左側鎖骨，還把她的胸罩解開吸吮胸部，並脫下她的內褲用自己下體摩擦對方下體。清晨6點小蘭漸漸恢復意識，鄧男協助小蘭穿上衣服後各自回家，小蘭之後卻發現自己的內褲反穿、背後有瘀青、左側鎖骨還有紅色印記，疑似被人「種草莓」，之後報警處理。

鄧男坦承的確對小蘭做出上述行為，但辯稱有得到對方同意，而且是小蘭主動抱他親他，還要他幫忙脫掉衣服，並非乘機猥褻。辯護律師則表示瀏覽兩人LINE對話紀錄顯示小蘭對鄧男有好感，而且事發後小蘭甚至還曾向鄧男撒嬌，是在得知鄧男原來有女友後，才翻臉提告；律師更近一步指出猝睡症的症狀表現可能會有「現實認知的偏差」，睡覺中出現翻身、環抱的動作也有可能，因此符合鄧男「女方主動擁抱」的說法，而鄧男在主觀認知上很可能在這種情形下誤判。

調閱兩人LINE對話紀錄，事發隔天小蘭就質問鄧男「為什麼我的貼身衣物是穿反的來著」、「為什麼脫我貼身衣物」等；鄧男則回答「額」、「那個」、「我有問你可以嗎」、「然後我不知道你是不是有嗯一聲」、「額」、「就親然後」、「舔上半身」等。

法官認為在現今尊重兩性平等的思潮下，不應該再執著舊時代的「由父權思想所宰制，而將女性置於男性控制之下」思維，對喝醉的女性乘機性交過程，就算對方任人擺布，或出現無意識性地配合動作，或在不能抗拒的情況下不斷說「不要」，都不能被男方自我解讀成是女性在性高潮時，情不自禁而帶有助興意味的表達。因此法官不接受被告所說的「以為」說法，依乘機猥褻罪判處1年有期徒刑，全案可上訴。

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
雞肉乾也有非洲豬瘟！高雄移工宿舍60包肉品驗出陽性
《刻在》爆抄襲這首鋼琴曲　原作者回應了
WHO配送1億劑中國疫苗　南非「嚇爆拒絕」曝原因
18歲校花女兒留學　余皓然「驚見2食物」：讓妳離開是對的
《刻在》爆抄襲！他挖「鐵證對比」怒：一模一樣
200萬高薪男偷吃姊姊閨密！　怪老婆「性冷感」下場出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

岡山移工宿舍查獲40包雞肉乾！送檢驗出非洲豬瘟陽性反應

快訊／市民高架「小客車對撞賓士」！車頭全爛…2駕駛受傷送醫

餐酒館10多人爆衝突！室外沒戴口罩還嗆警「3千而已」...秒被壓制

蘇花公路火燒車！自小客拋錨駕駛下車察看　瞬間冒煙燒成火球

老公收藏前女友性愛片！她PO網公審挨告　逆轉無罪原因曝

她穿「公主裝」接客　警察來了躲廁所！「連結男」一句話露餡

罕病女和男同學喝酒「突然睡死」！　醒來內褲反穿、鎖骨有草莓

快訊／路口遭公車撞倒！台中女騎士重傷無心跳　送醫搶救中

200萬高薪男偷吃親姊閨密！　反怨老婆「性冷感」下場出爐

快訊／27歲男酒後騎Gogoro　「新莊地藏庵」前自撞噴飛亡

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

岡山移工宿舍查獲40包雞肉乾！送檢驗出非洲豬瘟陽性反應

快訊／市民高架「小客車對撞賓士」！車頭全爛…2駕駛受傷送醫

餐酒館10多人爆衝突！室外沒戴口罩還嗆警「3千而已」...秒被壓制

蘇花公路火燒車！自小客拋錨駕駛下車察看　瞬間冒煙燒成火球

老公收藏前女友性愛片！她PO網公審挨告　逆轉無罪原因曝

她穿「公主裝」接客　警察來了躲廁所！「連結男」一句話露餡

罕病女和男同學喝酒「突然睡死」！　醒來內褲反穿、鎖骨有草莓

快訊／路口遭公車撞倒！台中女騎士重傷無心跳　送醫搶救中

200萬高薪男偷吃親姊閨密！　反怨老婆「性冷感」下場出爐

快訊／27歲男酒後騎Gogoro　「新莊地藏庵」前自撞噴飛亡

琳妲圈內男友傳訊曖昧巫苡萱！　她崩潰被劈腿：可看對話嗎

許藍方FB「6月星賞」收益金額曝光…她全捐了！　亮出捐款證據

「老公寓避買2樓？」網狂點頭！他反笑勸別煩惱　1句話爆共鳴

美軍23歲女中士恐攻身亡！　安撫「阿富汗嬰兒」暖照卻成最後身影

1年前《刻在》就被抓抄襲！　陸鋼琴曲作者親上火線回應：確實挺像

快訊／IZ*ONE張員瑛確診！同公司安兪真也檢驗結果出爐

外酥內軟嫩！彰化超罪惡「扣肉炸饅頭」　爽脆酸菜大把塞入超澎湃

鄭宗哲致勝安　徐基麟傷後歸隊好投

搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

藍士博指台灣疫苗外交進行式　「說不定一個不小心就建交了」

比基尼正妹到水上樂園玩水　走進男更衣室...所有人崩潰了

社會熱門新聞

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

新營菜園驚見「兩截男屍」疑野狗啃斷　面部全腐爛

酒後騎車返家　27歲男地藏庵前自撞亡

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

台北女逛服飾店「連偷2次」！法官判免刑

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

噪音值超標！車主率10友圍毆麗寶賽車場員工

白衣妹子「路邊起跑」秒撞噴　假車禍？警方說話了

外籍男突襲台北女友租屋處！驚見「房東兒」躲廁所

西門雙胛+9看電影硬帶外食！亮刀圍毆22歲工讀生

「可以2K半嗎」國二女接簡訊　母才驚知成性奴

女直播主遭性侵　隔天要求道歉又被硬上

更多熱門

相關新聞

嘉義市普發2千「戶口遷入增1倍」！黃敏惠曝預算來源

嘉義市普發2千「戶口遷入增1倍」！黃敏惠曝預算來源

新冠肺炎疫情重創產業與民生經濟，嘉義市長黃敏惠24日宣布，除了中央發放的5倍券之外，將普發現金2千元。嘉義市政府民政處長劉美鳳透露，這幾天人口遷入的數量較先前增加了一倍左右。黃敏惠則透露這筆預算的來源，強調不希望債留子孫。

IKEA嘉義「行動商店」9／8月開

IKEA嘉義「行動商店」9／8月開

國小返校日變千人大群聚　開4門分流但全擠正門

國小返校日變千人大群聚　開4門分流但全擠正門

三級警戒還補課！嘉義補教師挨罰30萬

三級警戒還補課！嘉義補教師挨罰30萬

獅子山共和國籍貨輪沉沒三條崙外海

獅子山共和國籍貨輪沉沒三條崙外海

關鍵字：

猝睡症乘機猥褻罪嘉義

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

正妹手機遺驚見「流浪漢自拍」結局超暖

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面