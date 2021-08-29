罕病女和男同學喝酒「突然睡死」！　醒來內褲反穿、鎖骨有草莓

▲小蘭睡著時被脫光猥褻。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義某學校一名鄧姓男生與患有猝睡症的女同學小蘭（化名）相約喝酒，趁女方突然睡著之後脫下她的內衣及內褲，親吻鎖骨、吸吮左胸，更用下體磨蹭對方下體擺動。小美回家後發現自己的內褲反穿，且身上有瘀青，鎖骨還疑似有種草莓的跡象，之後決定提告。儘管鄧男矢口否認趁小蘭睡著時占便宜，法官審酌後仍依乘機猥褻罪判處鄧男1年徒刑，可上訴。

判決書指出，鄧男與小蘭是同班同學，因此知道女方患有猝睡症，一種會發生嚴重嗜睡症狀的罕見睡眠障礙，若不定時服用藥物會無法控制突然睡著。2020年5月鄧男與小蘭相約在社團辦公室喝酒，並且說好要一起喝到半夜；男方帶來1瓶紅酒和2瓶啤酒，兩人在當晚午夜開始喝酒聊天。

約接近凌晨4點時，小蘭因為沒有吃藥因此在椅子上突然睡著，鄧男在小蘭意識模糊的時候偷偷和她告白，接著親吻她的嘴部、左側鎖骨，還把她的胸罩解開吸吮胸部，並脫下她的內褲用自己下體摩擦對方下體。清晨6點小蘭漸漸恢復意識，鄧男協助小蘭穿上衣服後各自回家，小蘭之後卻發現自己的內褲反穿、背後有瘀青、左側鎖骨還有紅色印記，疑似被人「種草莓」，之後報警處理。

鄧男坦承的確對小蘭做出上述行為，但辯稱有得到對方同意，而且是小蘭主動抱他親他，還要他幫忙脫掉衣服，並非乘機猥褻。辯護律師則表示瀏覽兩人LINE對話紀錄顯示小蘭對鄧男有好感，而且事發後小蘭甚至還曾向鄧男撒嬌，是在得知鄧男原來有女友後，才翻臉提告；律師更近一步指出猝睡症的症狀表現可能會有「現實認知的偏差」，睡覺中出現翻身、環抱的動作也有可能，因此符合鄧男「女方主動擁抱」的說法，而鄧男在主觀認知上很可能在這種情形下誤判。

調閱兩人LINE對話紀錄，事發隔天小蘭就質問鄧男「為什麼我的貼身衣物是穿反的來著」、「為什麼脫我貼身衣物」等；鄧男則回答「額」、「那個」、「我有問你可以嗎」、「然後我不知道你是不是有嗯一聲」、「額」、「就親然後」、「舔上半身」等。

法官認為在現今尊重兩性平等的思潮下，不應該再執著舊時代的「由父權思想所宰制，而將女性置於男性控制之下」思維，對喝醉的女性乘機性交過程，就算對方任人擺布，或出現無意識性地配合動作，或在不能抗拒的情況下不斷說「不要」，都不能被男方自我解讀成是女性在性高潮時，情不自禁而帶有助興意味的表達。因此法官不接受被告所說的「以為」說法，依乘機猥褻罪判處1年有期徒刑，全案可上訴。