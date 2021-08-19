三級警戒還補課！嘉義補教師「挨罰30萬」神隱　執行署直接開大絕

▲執行署人員上門查訪欲現場執行，但因大門深鎖不得其門而入。（圖／執行署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

全台疫情三級警戒期間，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課後照顧服務中心、補習班等各類教育機構也全部暫停，但嘉義縣竹崎鄉一名在補習班任教的黃姓女師仍開班授課，嘉義縣府查獲後火速裁罰30萬元，但黃女仍不予理會，直到行政執行署嘉義分署查扣黃女銀行存款後，她才火速繳清30萬元罰鍰。

警方調查，黃女在嘉義縣竹崎鄉開設補習班，5月26日三級警戒期間仍開班授課，警方接獲檢舉後循線上門查訪，果真發現黃女及4名未成年學生正在上課，因此當即依違反傳染病防治法第67條第1項第2款規定處罰鍰30萬元。

但黃女對於該罰鍰處分不服，經縣政府催繳不繳後移送強制執行。嘉義分署立即通知義務人繳納但其不予理會，執行人員隨即前往義務人被查獲之補習班等處現場執行，但也因大門深鎖不得其門而入。執行人員除通知黃女繳納外，同時快速調取黃女財產資料，查得黃女名下有多筆不動產及2部車輛，並在銀行有多筆存款並有外幣存匯記錄。在黃女對繳納通知不予理會後，隨即查扣其銀行存款及澳幣，黃女這才火速將30萬元罰鍰全數繳清。

目前全國疫情警戒雖然從三級降為二級，但是遏止疫情擴散仍為最重要課題，嘉義分署會持續將防疫裁罰案件列為最優先強力執行的對象。對惡意不理會防疫措施者，以迅速、確實作為方式彰顯公權力，為人民健康把關，以阻遏疫情的蔓延。