嘉義市普發2千「戶口遷入增1倍」！黃敏惠曝預算來源：不債留子孫

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

新冠肺炎疫情重創產業與民生經濟，嘉義市長黃敏惠24日宣布，除了中央發放的5倍券之外，將普發現金2千元。嘉義市政府民政處長劉美鳳透露，這幾天人口遷入的數量較先前增加了一倍左右。黃敏惠則透露這筆預算的來源，強調不希望債留子孫。

▲嘉義市長黃敏惠說明預算來源。（圖／記者翁伊森翻攝）

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劉美鳳指出，市長24日宣布全民普發2000元後，嘉義市東區、西區2個戶政事務所，這2、3天遷入人口較過去增加了約一倍左右，至於是否與普發現金有關，市府也將會持續觀察後續現象。

劉美鳳表示，嘉義市的產業以服務業為主，因此疫情對嘉義市衝擊很大，市長普發2千元現金是要拚經濟，用現金搶商機，歡迎全國人民到嘉義消費、促進經濟。

▲嘉義市加碼普發每人2千元現金。（圖／嘉義市政府提供）

至於市民領取條件，劉美鳳透露，普發政策預算預定9月中旬由議會臨時會來提出追加、減，要議會通過後才能進行後續發放，必要條件是「設籍嘉義市」，至於設籍多久、基準日等，內部仍在研議中，市府將於政策確定後向市民說明。

針對追加5.2億的預算何來，黃敏惠則回應，由於希望不舉債、不要債留子孫，日前市府精算嘉義市108、109年度歲計剩餘大約有5億多的經費，計算過後嘉義市每人普發2千元是可負擔的，預計9月將送議會審查，待議會通過後執行。