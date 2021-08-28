快訊／蘆洲男「熱水虐貓」威脅女友　虎班貓茶茶撐11天亡

▲受虐貓「茶茶」生前的可愛模樣。（圖／翻攝呂秋遠臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市蘆洲21歲的王姓男子本月17日為逼迫同居女友返家，竟對虎斑貓「茶茶」澆熱水，甚至將過程拍成影片傳給女方。對此，律師呂秋遠28日在臉書表示，「茶茶無法撐過去，已經離開這個世界了」，「我會努力讓這個人成為第一個被判決入獄服刑的虐貓凶手，讓他知道，我們必須尊重生命」。

「茶茶無法撐過去，已經離開這個世界了。」律師呂秋遠28日晚間在臉書發文，表示王男不斷對女友恐嚇，甚至揚言要對女友一家人不利，「我已經請她聲請保護令、提告恐嚇、毀損，以及動物保護法的虐待動物致死罪」。

他說，即使上述罪名成立，目前的法令來說，最高刑度相對低，還沒有法官可以做出讓虐待動物致死的人入獄服刑的判決；他也不清楚王男日後是否會出庭，但他會努力讓王男成為第一個被判決入獄服刑的虐貓兇手，「讓他知道，我們必須尊重生命。」

▲茶茶被燙傷後唉叫翻滾，但見到女主人仍想撒嬌。（圖／許鐳譯／蘆洲范媽拍攝）



呂秋遠呼籲，希望立委可以修法，將故意虐待動物致死的刑度增加到7年以下有期徒刑，且不可易科罰金，並在學校課程及各種場合內，增加生命教育的比重，「最後，也請支持設立動物警察、不要再有救援遲緩的問題。願茶茶安息，也願惡人受到制裁」。

據悉，王男17日與女友爆發口角，女友憤而離家，他為了逼對方回家，竟用熱水淋兩人一起飼養的虎班貓「茶茶」，並將過程拍攝成影片傳給女友。女友嚇得向志工尋求協助，破門後將茶茶送醫。

茶茶除了全身灼傷之外，肝指數和白血球指數很高，經過一天的觀察，眼睛可能也失明了，但在被救援的當下，牠仍努力想跟女主人撒嬌，沒想到最後還是因傷勢過重而過世。

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