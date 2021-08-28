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國民黨反萊豬造勢　江啟臣稱「公投比黨魁選舉重要」張、卓致詞先拉票

▲▼江啟臣28日出席「1218重新出發，政府獨裁公投制裁」活動。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨舉辦「1218重新出發，政府獨裁公投制裁」活動。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

原訂8月28日舉行的公投，因疫情延後至12月18日舉行，國民黨28日召開記者會宣傳「公投綁大選」、「反萊豬進口」兩項公投案，黨主席候選人江啟臣、張亞中、卓伯源都與會，僅新北市前市長朱立倫缺席。

國民黨28日召開「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，宣傳「公投綁大選」、「反萊豬進口」兩項公投案，包括黨主席江啟臣、立委林為洲、秘書長李乾龍、副秘書長柯志恩、李彥秀、革實院院長羅智強、黨主席選舉候選人卓伯源、張亞中以及林奕華、蔣萬安、葉毓蘭、李貴敏等多名立委與會。

江啟臣受訪時表示，本來是今天舉行公投，受疫情影響延到12月18日，「沒關係，我們828再出發」，今天的活動也會發送豬肉乾、小豬撲滿等文宣品，提醒大家公投延期，但國民黨不能放棄，要堅持到底，並呼籲全民12月18日站出來投票。

被問到目前正值黨主席競選期間，是否有選務不中立的疑慮？江啟臣笑說，公投的重要性遠高於主席選舉，黨務同仁從去年到今年都積極準備公投活動，因此今天並沒有選務中不中立問題，本來就是公開、全面邀請，只要願意來都能來，對於公投只有過與不過問題，這才是國民黨共同目標。

不過，卓伯源致詞時，就先以「我是國民黨主席2號候選人」介紹自己，他表示，雖然現在是競選期間，但大家都是同志，「唯一的敵人就是邪惡的民進黨。」

「當獨裁成為事實，革命就是義務！」卓伯源痛批民進黨倒行逆施、獨裁貪腐，高呼國民黨一定要發動革命，發揮在野制衡的力量讓人民的聲音展現，讓12/18的公投過關，並讓國民黨在2024重返執政，為台灣找回公道。

張亞中致詞時，則介紹自己是國民黨主席3號候選人，團隊也不忘站在後方秀出QR Code宣傳，張亞中提到，目前黨中央針對公投4項議題只支持3項，他認為這是不夠的，若他當選，會承諾4項公投國民黨全部支持，在撤銷高端疫苗EUA、罷免陳柏惟上也不可以示弱。

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