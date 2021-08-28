羅智強開公投宣傳車遭指「防疫破口」　國民黨：民進黨內心充滿恐懼

▲羅智強發動「公投變形金剛」宣傳車環島宣傳公投，遭民進黨指恐成「防疫破口」。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者楊蕓／台北報導

國民黨台北市議員羅智強發動「公投變形金剛」宣傳車環島，遭民進黨發言人指恐成「防疫破口」，對此，國民黨發言人江怡臻28日反擊，民進黨就是抹黑公投宣傳，拿防疫當藉口阻礙公投的進行，萊豬公投是攸關全體人民健康的重要議題，全台人民對於公投內容都有明確知悉的權利，民進黨將公投宣講惡意曲解為選舉宣傳，明顯是想掩蓋公投資訊，阻礙人民的言論自由。

江怡臻表示，民進黨說開車環台就是防疫破口根本是邏輯不通的笑話，羅智強在車內直播，最多只有3個人，也沒有舉辦實體的群聚活動，民進黨政府害怕聽到人民反對的聲音，害怕看到民主公投的結果，所以先利用一貫的栽贓抹黑手法來說這樣會造成防疫破口，其心態就是打擊異己。

江怡臻說，政治的主張應受到言論自由高度的保障，萊豬公投涉及食品安全以及人民健康權的維護，其重要性並不亞於防疫，羅智強在符合防疫規範之下盡力為人民發聲，卻還要被民進黨說是製造防疫破口，在民進黨的執政之下，防疫竟然可以因為意識形態而採取兩套完全不同的標準，民進黨身為雙標政黨，真的是實至名歸。

江怡臻表示，民進黨團對羅智強的環島公投宣傳內心充滿恐懼，還須特地由發言人出面將其抹黑成選舉操作、防疫破口，根本是在操縱人民對疫情的恐懼來正當化對公投宣傳的實質干預，想要阻擋公投，卻只能偷偷摸摸，連個像樣的理由都拿不出來，「民進黨，你到底是為人民為民主為良心而生？還是為權力為選舉為謊言而生呢？」