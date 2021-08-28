高科大開學後2周先採線上教學　中山大學：大班課程人多採遠距

▲高雄科技大學建工校區。（資料圖／高科大提供）

記者洪靖宜／高雄報導

國內疫情趨緩，各級學校將陸續開學，國立高雄科技大學就宣布，110學年第一學期開學第一、二週，也就是9月13日至26日，全校實施線上教學演練，全面線上教學，師生不到，到27日起到才恢復到校實體上課。

高雄科技大學宣布，開學第1、2週(9月13至26日)全校全面同步線上教學演練，師生不到校上課，第3週(9月27日)起到校實體上課。校方表示，考量國內疫情甫趨緩，而相對於五、六月期間已經進行過線上授課的舊生，九月新生剛上大學，沒有過大學課程線上學習的經驗，因此考量後決定利用第1~2週時間，進行演練，幫助新生進入狀況。另一方面，也因為開學後就逢中秋連假，希望藉前二週遠距授課的應變作法，減少遠途學生頻繁往返的交通移動，徒增染疫風險。

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目前因應這項重大決定，校方也列配套措施，包含宿舍入宿時間延長至9月26日，新生訓練改提供線上影音資料，選課也錄製影音指引學生參考，還將各項業務列出承辦窗口，提供學生電話諮詢。大多數入學、註冊、選課等行政業務均已資訊化，學生免到校透過網路也能有效處理各項作業。

另外高雄知名大學包含高雄大學，開學開始上課時間為9月22日(三)開學，目前以到校上課為主；而國立中山大學，因疫情考量，需要有充分消毒與因應，因此延後至9月23日開學，已到校上課為主，一切遵照防疫規定，大班課程以遠距教學為原則，將期末考提前至學期第17週舉行，並規劃第18週「不上課」，讓學生擁有更多彈性自主學習時間。