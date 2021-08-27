新冠「空氣傳播」隔板反更危險　台灣研究登上《科學》

▲國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁。（圖／中山大學）

記者柯沛辰／綜合報導

國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，對新冠病毒的空氣傳播機制進行深入研究。論文27日登上國際權威期刊《科學》（Science），談到全球超級傳播感染事件一致顯示，空氣傳播是主要途徑，但目前各國採取的防疫措施，皆是針對接觸及飛沫傳播，無法有效遏止空氣傳播，無疑是在防疫上的一大破口，也是目前疫情居高不下的原因。

這篇論文由台灣、美國、以色列氣膠學者跨國合作，並由王家蓁擔任論文第一與通訊作者，內容完整交代病毒以空氣傳播（又稱氣溶膠傳播，以下將稱氣膠傳播）的科學機制，並系統性地回顧了包括SARS-CoV-2、SARS-CoV、MERS-CoV、H1N1等多種常見呼吸道病毒，如何透過氣膠形式在空氣中傳播，及相關科學證據。

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論文指出，比起飛沫，氣膠在空氣中懸浮更久，不僅長達數小時，還能傳播到比1至2公尺社交距離更遠的距離。一旦吸進體內，5微米以下的小顆粒病毒氣膠，可直接越過鼻咽及上呼吸道，到達肺部更深處的細微支氣管、肺泡，且不被現行的鼻咽採樣篩檢偵測到。

論文認為，過去大眾常有一個迷思，認為氣膠傳播只發生在長程傳輸，卻忽略了氣膠傳播在短距離傳播的威力更大，因為離感染者距離愈近，病毒氣膠的濃度更高，但目前全球各國採取的防疫規範都是根據接觸及飛沫傳播設計，無法有效遏止氣膠傳播。

許多文獻、研究都明確指出，呼氣氣膠的濃度、病毒含量，遠高於飛沫。對此，美國CDC不久前也證實，接觸傳播不如過去認知那樣重要，所以相較接觸、飛沫傳播，應優先考慮如何防範氣膠傳播。

▲論文指出，氣膠傳播是呼吸道病毒的主要傳播模式。（圖／中山大學）

論文也引述近期一篇國外研究指出，許多公共場合用來隔開座位的隔板，是設計用來阻絕因咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，卻可能妨礙氣流的流通，增加氣膠傳播的風險。

王家蓁強調，氣膠傳播並非難以防範，但須更加留意「加強空氣的清潔與消毒」及「氣流的流動方向及影響」，因為氣膠比飛沫更受氣流影響，包括週邊環境氣流風向、室內通風系統，甚至建築物中央空調通風系統。

研究警示，隨著氣膠傳播途徑的重要性愈來愈明朗，如何調整過去未盡周延的防疫措施，將是全球各國在後疫情時代需要認真以對的挑戰，尤其新冠變種病毒如Delta持續肆虐全球，傳染力大幅增加，部分案例甚至僅需15秒即完成傳染，更加凸顯防範氣膠傳播的必要性及迫切性。

文末也提出多項建設性防範措施，除了現行的避免群聚、戴口罩及保持社交距離外，口罩密合度對於阻絕氣膠更加關鍵。另外，改善室內通風、避免室內髒空氣重覆循環、加裝含有可過濾氣膠微粒濾網如HEPA濾網的空氣清淨機，或於室內加裝可有效抑制病毒活性的紫外光燈（UVC）等，皆可有效降低室內病毒氣膠傳播。

本篇論文其他作者包括美國加州大學聖地牙哥分校Kimberley Prather、科羅拉多州立大學Jose-Luis Jimenez、維吉尼亞理工大學Linsey Marr等國際知名氣膠科學家、匹兹堡醫學院的病毒學家Seema S. Lakdawala、以色列理工學院之氣膠生醫學家Josué Sznitman以及北卡羅納州立大學的Zeynep Tufekci。

▼學者將氣溶膠比喻為二手菸，指隔板無法防止煙霧類物質飄散，最終同一空間的人仍可能接觸到漂浮的病毒微粒。（圖／記者黃士原攝）



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